中二補選綠營大團結！陳柏惟：4個不同意、替3Q出口氣

民進黨為12月18日公投，今天由副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領銜在台中辦4場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟、民進黨徵召中二選區參選人林靜儀今天下午到北屯場次宣講。陳柏惟認為，公投綁大選，四個不同意，就是替3Q出一口氣。

陳柏惟說，他在罷免案時，因開放萊豬進口被抹黑是讓台灣人吃萊豬，其實萊豬也是國際認證，開放萊豬進口是為了公平貿易，不代表會吃到。他遭到罷免，他全力宣講四個不同意，全力輔選林靜儀，罷免方說他有流氓氣，他找醫師來選，疼惜陳柏惟、支持林靜儀。

民進黨為12月18日公投傾全黨之力，由賴清德、行政院長蘇貞昌領銜，今天在台中市連辦4場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，包括早上大甲、下午北屯、大里、西屯，呼籲民眾投下不同意票。副總統賴清德參與大甲、北屯場次，中午到大肚參拜大肚萬興宮、永順宮，為林靜儀暖場造勢，遭罷免的陳柏惟到場，並參與多場次公投說明會。

民進黨立委莊競程與台中市議員曾朝榮、謝明源今天下午2時在北屯區民俗公園聯合舉辦「4個不同意、台灣更有力」公投說明會，賴清德、蘇貞昌，以及台灣基進前立委陳柏惟、民進黨二選區參選人林靜儀輪番上陣助講重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選向民眾說明不同意立場，吸引約5百人參加，現場氣氛熱烈。

莊競程認為，國民黨對於年底的公投已定調為對蘇貞昌院長的不信任投票，這就是一種意識形態。聽到藍營喊出的口號，深覺荒謬，更曝露出，國民黨將公投當作政治鬥爭的工具，令民眾反感。

莊競程指出，過去朱立倫擔任8年新北市長時強調，沒有核安就沒有核四，台灣一定要走向非核家園，核廢料沒辦法處理，要如何使用核電廠？只要在他的任內，核四別想運轉，如今，他將問題丟給市長侯友宜，侯友宜說，核廢料要去解決，如果未解決，有何資格用核電？再將問題推給中央，新北市民真的是無辜的。 台中市第二選區台灣基進前立委陳柏惟（右一）、民進黨徵召中二選區參選人林靜儀（右二）今天下午在「四個不同意，台灣更有力」公投說明會北屯場宣講。記者趙容萱／攝影

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