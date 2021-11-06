快訊

遭爆僅出席1次會議…林靜儀辭VICP委員 陳時中曝批准原因

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

林靜儀請辭VICP委員獲准 陳時中說避免政治干擾

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
陳時中說，避免政治干擾，前立委林靜儀請辭VICP委員獲准。 記者沈能元／攝影
陳時中說，避免政治干擾，前立委林靜儀請辭VICP委員獲准。 記者沈能元／攝影

被民進黨提名為台中市第二選區補選立委參選人，民進黨前立委林靜儀日前爆出擔任衛福部「預防接種受害救濟審議小組(VICP)」委員期間，今年以來9次會議竟然只出席1次，被外界批評不適任。衛福部長陳時中今表示，林靜儀因有政治上的因素，她日前已經請辭，他也已經批准。

中華民國醫師公會全聯會今舉辦「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」陳時中於會前受訪時，外界關心，林靜儀目前使否還擔任VICP委員。陳時中說，林靜儀因有政治上因素，日前她已經請辭VICP委員，而他也已經批准。

為問及為何批准林靜儀請辭，陳時中說，VICP是專業審議，為避免政治干擾，想要愈單純愈好。至於目前有替代名單嗎？陳時中說，替代名單還來沒出來。

立委補選 林靜儀 陳時中

延伸閱讀

網稱「女版陳柏惟」 林靜儀：國民黨操作仇恨

中二補選綠營開跑！陳柏惟挺林靜儀：全力以赴輔選

中二補選林靜儀遭抺黑？ 賴清德：謠言止於智者

林靜儀問政成績列生煤管制條例 國民黨：政治雙面人

相關新聞

顏清標爆欠債千萬…父子電話未接 顏團隊：不回應

鎮瀾宮董事長顏清標遭信徒爆料欠債6千多萬元，記者電訪債主前沙鹿鎮長陳孟森，其妻子低調回應，「有欠債(指顏清標)，這不方便...

林靜儀請辭VICP委員獲准 陳時中說避免政治干擾

被民進黨提名為台中市第二選區補選立委參選人，民進黨前立委林靜儀日前爆出擔任衛福部「預防接種受害救濟審議小組(VICP)」...

網稱「女版陳柏惟」 林靜儀：國民黨操作仇恨

民進黨為12月18日公投今天在台中辦4場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德今早參與大甲場次後，中午參拜大...

顏清標被爆欠債6千萬 立委補選戰一開始就刀刀見骨？

鎮瀾宮董事長顏清標爆欠債6000多萬元，指控的是前大甲鎮民代表易錦隆和沙鹿鎮前鎮長陳孟森等人，加上顏清標的監察院財產申報也有類似的債務資料，顏家「欠錢不還」的紀錄被攤在陽光下。只是，就在台中第二選區立委補選大戰即將開打之際，這項爆料聽在熟悉地方勢力的人士耳裡，不免覺得「選舉味太濃了」、「誰欠誰錢還不知道哩」，顏家如何回應備受關注。

中二補選綠營開跑！陳柏惟挺林靜儀：全力以赴輔選

民進黨為12月18日公投今天在台中辦4場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德今早參與大甲場次後，中午參拜大...

中二補選林靜儀遭抺黑？ 賴清德：謠言止於智者

民進黨為12月18日公投今天在台中辦4場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，副總統賴清德今早參與大甲場次後，中午參拜大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。