林靜儀請辭VICP委員獲准 陳時中說避免政治干擾
被民進黨提名為台中市第二選區補選立委參選人，民進黨前立委林靜儀日前爆出擔任衛福部「預防接種受害救濟審議小組(VICP)」委員期間，今年以來9次會議竟然只出席1次，被外界批評不適任。衛福部長陳時中今表示，林靜儀因有政治上的因素，她日前已經請辭，他也已經批准。
中華民國醫師公會全聯會今舉辦「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」陳時中於會前受訪時，外界關心，林靜儀目前使否還擔任VICP委員。陳時中說，林靜儀因有政治上因素，日前她已經請辭VICP委員，而他也已經批准。
為問及為何批准林靜儀請辭，陳時中說，VICP是專業審議，為避免政治干擾，想要愈單純愈好。至於目前有替代名單嗎？陳時中說，替代名單還來沒出來。
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