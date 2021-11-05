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藍軍要派誰？ 林靜儀出戰補選網路聲量全勝「顏家這三人」

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image source:截自網路
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文/朱涵瑜

陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委補選，民進黨確定派出前立委林靜儀出戰，總統兼民進黨主席蔡英文、黨祕書長林錫耀與林靜儀，一同召開記者會，正式對外公布，蔡英文更強調林靜儀是最強候選人，給她的任務就是要成功拿下台中，確定代表民進黨參加補選之後，林靜儀的網路聲量瞬間飆增。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/08~2021/11/03）統計調查，確定參選之後，林靜儀在11月3日網路聲量創下近半年新高紀錄，達2萬5013筆，但其實在早在數天之前，林靜儀的動向外界就已相當關注，10月29日傳出林靜儀已經入籍台中，民進黨台中市黨部證實人選名單，林靜儀受訪時除了表示對未來補選的期盼之外，還說到「民眾不用再怕消波塊了」，話題不斷拋出，讓她討論度相當高，當天個人聲量也攀上一波。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/05/08~2021/11/03)

藍軍中二補選要派誰出戰？ 國民黨：最晚於17日中常會決定

民進黨派出林靜儀，那麼國民黨呢？國民黨表示補選時程規劃急迫，黨中央採取直接徵召人選，最晚將於11月17日中常會確定人選，同一時間也有聲音傳出，有黨內人士認為就是因為時間緊迫，顏家在地方經營數10年，或許可列為參考指標，而原本呼聲不斷的顏寬恒，在陳柏惟罷免案之前以義工選前身分，幫忙催票、造聲勢，讓他在罷免案前聲量衝高，但隨著罷免案結束，顏寬恒作風轉趨低調，聲量也降溫，是否會參加補選，始終沒有說明，有人認為從罷免案結果來看，同意與不同意票數僅些微差距，若顏寬恒真的代表出征，能有多少勝算都得再評估，再加上補選上的這一席，任期剩兩年多，要全力拚這回補選，還是蓄積能量等待下一次，可能都是考量因素。

在地經營優勢？ 顏寬恒與妻陳麗凌、顏莉敏皆被點名

另外，除了顏寬恒之外，顏家其他兩位成員，包括顏寬恒妹妹顏莉敏以及太太陳麗凌近日也被點名，顏莉敏目前是台中市議會副議長，要卸下職務投入補選，不僅對選民、支持者難交代，執行上也有難度，而顏寬恒太太陳麗凌則是在近期數度被提及，有政論名嘴也開始拿她做討論，形象不錯是其優勢，但陳麗凌非公眾人物，長期以來也不是網友們討論的焦點，因此網路聲量明顯落後一大截。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/23~2021/11/03）分析，從罷免案通過後，藍綠陣營傳出的幾位名單，林靜儀的聲量最高，而且居高不下，除了她本身臉書PO文之外，頻頻針對時事議題發言、社群互動也讓她蹭到不少聲量，炒熱補選話題。顏家三位人選的網路聲量明顯與林靜儀有段落差，尤其是國民黨人選未定，外界無明確討論名單，難以增加熱議程度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/23~2021/11/03)

「女版陳柏惟、防彈背心」 林靜儀近期熱門關鍵字

林靜儀直言、敢說一直是她給外界的印象，在確定參加補選的記者會上，她表示會勇於承擔，也會努力拚補選。而過去這段時間，她直白的性格有人認為是「女版陳柏惟」，針對這個問題，陳柏惟更說過她們兩人的確有點像，並稱讚林靜儀是「勇敢努力、溫柔堅定」，在近期的熱門關鍵字中，女版陳柏惟、防彈衣、防彈背心，都是林靜儀的熱議字詞。台中第二選區的立委補選戰，目前民進黨人選已定，未來國民黨會推派出誰，民眾黨是否也有人出馬，都尚未確定，屆時人選出爐，相關議題、聲量勢必會再炒熱一波。

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析時間:2021/10/23~2021/11/03)

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月08日至2021年11月03日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林靜儀、顏寬恒、顏莉敏、陳麗凌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

立委補選

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