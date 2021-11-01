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中二選區「女女對決」？ 蔡英文、盧秀燕也須一戰

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市議員吳瓊華可能代表國民黨出戰民進黨林靜儀。（photo by 吳瓊華臉書）
台中市議員吳瓊華可能代表國民黨出戰民進黨林靜儀。（photo by 吳瓊華臉書）

台中市立委第二選區因陳柏惟遭罷免，民進黨已確定徵召前不分區立委林靜儀，國民黨則尚在徵詢人選當中。地方上傳出可能由台中市副議長顏莉敏代兄顏寛恆出征；不過，若顏家兄妹未便出戰，一些藍營地方人士期待市議員吳瓊華能出馬對戰林靜儀；最終可能將形成「女女對決」的局面。

兩組女女對決

此次補選，牽動藍綠地方勢力消長，也涉及蔡英文的面子、國民黨的裡子問題，屆時，蔡英文必將全力拉抬林靜儀的聲勢，國民黨除了主席朱立倫之外，台中市長盧秀燕恐也需出面力挺吳瓊華，形成蔡、盧一戰的情勢。

民進黨主席蔡英文派出林靜儀這張牌，算是相當巧妙，相較於顏寛恆，在過去同為立委對比及女性特質的發揮上，確實都會造成顏寛恆某些壓力；這也是顏莉敏可能代兄出征的原因之一。顏莉敏口條清晰、問政內容也很少打空包彈，加上顏家基盤，對戰林靜儀有相當勝算。

顏家不一定參選

不過地方上原仍期待顏寛恆再次出戰，顏寛恆曾以義工身分參與罷免陳柏惟，對地方選情既有一定的了解，顏莉敏若要代兄出戰，恐也不如已參選立委多次的顏寛恆那麼駕輕就熟。此外，顏莉敏現仍任議會副議長，若補選獲勝，更涉及議會派系均衡的微妙關係。

然而顏寛恆至目前為止，仍表達「成功不一定在我」的意思，也不一定都要顏家人參選，因此，一些地方人士也期待已擔任過一屆縣議員、連任三屆直轄市議員的吳瓊華出來參選。若最後顏家決定讓賢，則難免一場女女對決。

蔡英文盧秀燕終將一決

在罷免陳柏惟過程中，台中市長盧秀燕自始至終未公開表態支持罷免。然而，這一席立委在國民黨與顏家全力推動下才好不容易罷免成功，如果讓民進黨贏走補選，國民黨豈不前功盡棄，裡子全失？

面對民進黨與蔡英文必定全力助攻林靜儀的情況下，盧秀燕應該不會不出面力挺國民黨推派的候選人。屆時，所謂的「女女對決」，便將升高為蔡英文與盧秀燕的對決。兩人到底誰比較有魅力？誰比較能獲得選民的信任和肯定？都是眾所關注的焦點。

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