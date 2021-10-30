影／3Q哥166公里「破風前行」 陳柏惟笑說：回家真好！

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案上週六通過，昨中午陳柏惟結束立法院記者會後，騎單車從台北往台中166公里「破風前行」，歷經13小時騎乘，今晨1點左右，陳柏惟回到台中沙鹿服務處，問及這段旅程的感覺，陳柏惟笑說，「回家真好！」

昨天中午約12點半，陳柏惟從立法院出發，一路向南，沿路上有支持者手持自製「加油」手板，也有台中市民一早騎機車北上立法院，沿途陪同陳柏惟南下台中，陳柏惟服務團隊表示，氣候涼爽，委員的體力與精神相當好，保持樂觀、感恩的心情「破風前行」，持續南下騎回台中。

入夜越來越冷，但陳柏惟沙鹿服務處卻湧入上百人潮，今晨1點左右，陳柏惟騎著單車抵達，眾人拍手歡迎，直播也衝上4千多人觀看，越夜越精彩。

面對受訪，陳柏惟笑說，「回家真好！」隨後坦言這段旅程最困難路段，「絕對是苗栗後龍」，一路好漢坡，是最困難的撞牆期，但166公里沿途追著風、看看台灣，「靜心想想，滿好的」。

面對中二選區基進黨沒有推出人選是否坦到遺憾？陳柏惟表示，這是基進黨跟民進黨討論做的選擇，不會遺憾。

13小時的單車路程在夜裡畫下句點，陳柏惟感性地說，最想跟大家說聲謝謝，尤其從苗栗騎進台中時，身邊與線上許多朋友給他支持，他感謝支持者一路陪伴，「珍重再見，期待再相逢！」現場民眾響起掌聲。 陳柏惟在所騎乘單車上簽名，留下紀念。圖／立法委員陳柏惟服務團隊提供 台灣基進黨立委陳柏惟結束立法院記者會後，騎單車從台北往台中166公里「破風前行」，歷經13小時騎乘，今晨1點左右，陳柏惟回到台中沙鹿服務處，問及這段旅程的感覺，陳柏惟笑說，「回家真好！」。圖／立法委員陳柏惟服務團隊提供 陳柏惟在所騎乘單車上簽名，留下紀念。圖／立法委員陳柏惟服務團隊提供 台灣基進黨立委陳柏惟結束立法院記者會後，騎單車從台北往台中166公里「破風前行」，歷經13小時騎乘，今晨1點左右，陳柏惟回到台中沙鹿服務處，問及這段旅程的感覺，陳柏惟笑說，「回家真好！」。圖／立法委員陳柏惟服務團隊提供

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