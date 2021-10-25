孫大千談陳柏惟罷免案：成也蔡英文 敗也蔡英文

基進黨立委陳柏惟被罷免，前立委孫大千在臉書表示，該罷免案背後所代表的是台灣人民對民進黨的民怨，所以陳柏惟真的可以說是「成也蔡英文，敗也蔡英文」。

孫大千指出，在2020年立委選舉時，陳柏惟以一位外來子弟的身分，能夠在極短的時間內險勝對手，其實最主要的原因完全是因為當時蔡英文的氣勢如虹，所以，只要和蔡英文攀上關係的候選人都可以「一人得道，雞犬升天」。然而當台灣人民看破蔡英文政府手腳的時刻，就是神話幻滅的時刻。

孫大千表示，同時，年輕世代也是當時將陳柏惟一舉推上立委寶座的重要推手。民進黨一直錯把年輕世代當成鞏固自己政權的綠衛兵，卻不知年輕世代原本就沒有特定的藍綠屬性，當民進黨防疫無能，施政混亂，年輕世代當然毫不猶豫地棄民進黨而去。因此，就算民進黨重施當年罷韓的故技，動員青年學子返鄉投票，也無法扭轉結果。

孫大千說，當陳柏惟罷免案成為民怨的出口，除了當事人陳柏惟應該反省之外，民進黨應該擔心的是，下一波滔天巨浪的民怨海嘯是否即將來襲。

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