罷免後公投形勢 學者：國民黨仍需謹慎

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
立委陳柏惟罷免案被視為公投案的風向球，學者認為國民黨仍須步步為營。(Photo by 陳柏惟臉書)
立委陳柏惟罷免案被視為公投案的風向球，學者認為國民黨仍須步步為營。(Photo by 陳柏惟臉書)

刪Q罷免案是風向球，國民黨公投有機會？學者曲兆祥說，立委補選在公投結果後，局勢值得再觀察。孫文學校校長張亞中認為，罷免的支持與反對票數差距甚微，國民黨應謹慎看待。學者廖達琪則表示，雖然罷免的成功為國民黨回了一口血，但國民黨在網路風向的帶領上必須再加強，避免被民進黨拿走話語權。

藍綠補選局勢不明

台師大政治所教授曲兆祥說，台中海線長年以來都是藍營票倉，民進黨在此向來沒有優勢，也難以揣測最終會派誰參與補選。且顏家勢力長期紮根於此，國民黨的不二人選應該就是顏寬恆。

雖然選民結構對國民黨比較有利，但九十天後的立委補選將落在公投案之後，全國大動員的投票結果必然也會影響地方性的選舉，而不單只是台中地區的立委戰爭，在公投局勢尚未明朗之前，藍綠戰情局勢還值得繼續觀察。

中山大學政治所教授廖達琪認為，台中市議員陳世凱是代表民進黨參與補選的人選之一。他曾於2013正面對決顏寬恆，最終僅小輸一千多票，被視為有與其一戰的實力。但廖達琪強調，最終會不會派出陳世凱，還是要去看綠營內部的派系紛爭，且陳世凱目前仍是市議員，要不要棄官上位也需要考慮。

民進黨塞翁失馬

曲兆祥受訪時表示，立委陳柏惟罷免案對民進黨一定有影響，但影響可能沒有外界想像中的那麼大。此次罷免案距離12月18日的公投不到兩個月，被視為公投結果的前哨戰，對民進黨有諭示或警戒的作用。如果民進黨因此戒慎恐懼，且提前了解局勢而加緊動員的話，罷免一案的失敗對民進黨不一定是壞事。

國民黨應戒慎公投

張亞中則回應，外界已將此次地方性的立委罷免案視為具「指標性」的投票。而此次支持與反對票數差距甚微的結果是中國國民黨的隱憂，未來四項公投及2022選舉等，仍應謹慎從之。

曲兆祥強調，罷免案不一定對公投案產生強烈的連動效果，公投主要還是要回歸議題本身討論，例如將萊豬視為民生議題而非政治角力。他說，如果朱立倫角色太過明顯的話，公投議題很容易變成藍綠對決，實際上對國民黨來說相當不利。

廖達琪說，剛經歷黨主席之爭的國民黨正值「體虛」，陳柏惟罷免案無疑有提神醒腦的效果，更容易凝聚勢力來動員公投案。而陳柏惟挺萊豬的爭議也對罷免成功結果有推動效果，與反萊豬公投議題具有串聯性，國民黨可以再做發揮。

她補充，這次國民黨在罷免案上幾乎不走網路風向，而四大公投畢竟為全國性的議題，網路上的攻防戰相當重要。她認為，民進黨與美方已對反萊豬議題表示，背後有中方勢力指使。在這趨勢下，網路上的空戰攻防對國民黨並不有利，國民黨應集中心力帶領輿論風向。

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陳柏惟 罷免

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