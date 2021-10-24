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綠營補選不樂觀 學者：缺夠份量人才

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
基進黨立委陳柏惟遭罷免後，綠營在補選上並不樂觀。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
基進黨立委陳柏惟遭罷免後，綠營在補選上並不樂觀。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

刪 Q 後立委補選民進黨卻無人可用，四大公投民進黨也將冷處理。學者指出，民進黨在補選上很可能派出具立委參選經驗的市議員陳世凱對上顏家，但勝率不高。此外，就兩黨對四大公投策略上，學者劉兆隆和施正鋒受訪時都提到，民進黨對「四大公投」冷處理的機率較高，藉由降低投票率，來阻止公投過關。

陳世凱出戰機率高

基進黨立委陳柏惟成首位遭罷免的立委，對於即將登場的立委補選，民進黨人選備受關注。外傳綠營可能推出陳世凱參選，顏家則可能派出前立委顏寬恆或其妹妹顏莉敏上陣；國民黨部分，將強攻 12 月 18 日登場的反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投票。

東華大學教授施正鋒說，台中本身就是民意對政府執政敏感的「搖擺區」，陳柏惟當初能空降勝出與民進黨對艱困選區興致缺缺、黨內的正國會與新潮流沒能「喬好」等因素，本次補選同樣也涉及兩派的整合，且須與未來台中市長的配置一起考慮。目前市長的可能人選林佳龍、張廖萬堅、何欣純等多屬新潮流派，若是其中一人參選市長，那在立委補選上新潮流勢必要將名額禮讓給正國會等派系。

但就目前局勢來說，施正鋒認為，民進黨較可能找在地的市議員參加補選，而民間看好的民進黨市議員陳世凱曾經有多次參選經驗，「看起來應該是陳世凱了」，但如果陳世凱繼續輸，「那（對民進黨來說）就有點麻煩了」。

綠營需「刺客型」黑馬

國立彰化師範大學教授劉兆隆進一步指出，民進黨若想突破補選困境，需要「刺客型」的人才：具有高知名度與良好形象、且論述能力出色，感覺上會類似於民眾黨的「學姊」黃瀞瑩，「但目前民進黨暫時沒有這樣的人」，因此顏家兄妹的勝率相當高，「但這是顏家的地方影響力所致，若歸因於國民黨的成功就太過了。」

藍營要積極、綠營冷處理

此外，劉兆隆認為，成功刪 Q 對國民黨來說，可說是一劑「強心針」，對其接下來繼續衝四大公投、地方大選有所助益，民進黨則很可能對四大公投「冷處理」，而民眾黨的角色與影響力也不容忽視。

施正鋒則認為，民進黨在應對四大公投上要「低調一點」，藉此降低投票率、卡住四大公投，而國民黨則相反，要「高調一點」，且因四大公投具有對執政黨不信任投票的特質，激起民眾對五月疫情亡故者的悲痛也是可能方向，但整體應對上應該要集中火力在一到兩個案子，並避免被民進黨帶往「抗中保台」的爭論方向。

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陳柏惟 罷免

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