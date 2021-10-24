快訊

拜登上CNN節目突做19秒奇怪手勢 網製迷因圖瘋傳嘲諷

今年最強震！ 新北出現全台第一棟被震倒房屋

中二補選名單出籠 各黨勢力角逐

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
陳柏維罷免後，各黨補選洶湧（鄧玉瑩攝影）
陳柏維罷免後，各黨補選洶湧（鄧玉瑩攝影）

立委陳柏惟罷免案通過後，大家開始關注補選誰出馬，國民黨當推顏家班的顏寬恒，重登立委之路；民進黨語趨保守，不過檯面上已出現市議員陳世凱、楊典忠、張家銨3人；民眾黨與柯P交情不錯的無黨籍議員陳亭秀不排除掛戰袍；而基進黨自己也將可能派陳柏惟團隊的執行長林雨蓁迎戰。

國1民4角逐

國民黨部分，政壇人士認為推選顏寬恒的機率最高。顏寬恒是刪Q總部的志工，這場罷免案他投入的力量不少，很多人認為他意欲登上寶座，完成這場「王子復仇記」，但有藍營人士私下分析，補選這場戰役也不見得好打，顏即將面臨的是更多、更艱辛的挑戰。因為仔細檢視這次票數，正反都拿下7萬多票，但罷免方只小贏2.96%，不到4千5百票，且在烏日選區，反對票居然還多了6百多票。

甚至已有綠名嘴大膽預測，國民黨很可能贏得罷免，卻輸掉補選。各方都想藉這場補選，扳回氣勢，作為接下來一連串選舉的前哨戰，顏若能贏，也是五五波。

對於這一次罷免成功，民進黨中部黨團表示「十分難過」，因為多少傷到民進黨自己，對於是否推出人選，語帶保留表示，需要和基進黨再討論，「因為這一席是基進黨的，需要尊重他們。」話雖如此，卻已經有名單浮上檯面，包括民進黨市議員陳世凱、楊典忠、張家銨等人，其中陳世凱和張家銨都曾參加陳柏惟百小時苦行，受到關注。

民眾、基進都不缺席

各方認為，民眾黨可能趁此機會打進台中選區，不過主委張仲翹說，暫時沒有意願加入選戰。黨團低調表示目前正在準備的是明年台中市議員選舉，民眾黨正在從有意參選的菁英中海選，選出10個候選市議員競選名額，希望搶下3個席位。

不過與柯P友好的台中市無黨籍議員陳亭秀，去年7月才和民眾黨不分區立委高虹安在台中海線梧棲區成立聯合服務處，這次是否會披掛白袍上陣，要看雙方討論結果。

２４日一早陳柏惟掃街謝票時，就公開表示「台灣基進黨未來不排除另推人選，或與友黨合作，投入中二選區立委補選，他也會全力協助輔選。」而呼聲最高的就是他身邊的執行長林雨蓁。而林雨蓁對於她要不要參選的問題，也表示「不會害怕、不會畏戰。」

【更多精采內容，詳見

陳柏惟 罷免 基進黨 國民黨 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

陳柏惟罷免通過 人民價值觀大PK

陳柏惟被罷免 張亞中憂心：正反差距小影響公投和2022

中二選區票決罷免陳柏惟 盧秀燕首發聲：尊重投票結果

陳柏惟罷免案通過 鄭文燦：台灣人沒悲觀權利

相關新聞

中二立委補選民眾黨不派人 柯文哲：準備明年選議員

台灣基進立委陳柏惟罷免案最終以同意票7萬7899票勝過不同意的7萬3433票，通過罷免，隨之而來的是台中市第二選區立委補...

陳柏惟被罷免 張亞中憂心：正反差距小影響公投和2022

基進黨立委陳柏惟罷免案通過，孫文學校總校長張亞中對此提出二點啟示和二點隱憂。張亞中說，此次正反差距甚微，未來四項公投及2...

中二補選名單出籠 各黨勢力角逐

立委陳柏惟罷免案通過後，大家開始關注補選誰出馬，國民黨當推顏家班的顏寬恒，重登立委之路；民進黨語趨保守，不過檯面上已出現市議員陳世凱、楊典忠、張家銨3人；民眾黨與柯P交情不錯的無黨籍議員陳亭秀不排除掛戰袍...

罷免門檻引議論 綠提修改、藍籲勿因人設事

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案通過，引發討論門檻是否偏低。民進黨高市議員認為罷免制度有缺失，應檢討修法；國民黨高市議員則認...

罷免案接二連三 翁章梁：應深思對台灣是否有「正面發展」

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案過關，嘉義縣長翁章梁今表示，台灣接二連三的罷免是否為政治勢力對決應被檢視，民眾須深思是否對台灣...

中二選區票決罷免陳柏惟 盧秀燕首發聲：尊重投票結果

台中市第二選區投票罷免立委陳柏惟，市長盧秀燕在過程中從未談過罷免案，今天受訪指出，對於台中市第二選區民眾行使公民權，尊重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。