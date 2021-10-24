中二補選名單出籠 各黨勢力角逐

立委陳柏惟罷免案通過後，大家開始關注補選誰出馬，國民黨當推顏家班的顏寬恒，重登立委之路；民進黨語趨保守，不過檯面上已出現市議員陳世凱、楊典忠、張家銨3人；民眾黨與柯P交情不錯的無黨籍議員陳亭秀不排除掛戰袍；而基進黨自己也將可能派陳柏惟團隊的執行長林雨蓁迎戰。

國1民4角逐

國民黨部分，政壇人士認為推選顏寬恒的機率最高。顏寬恒是刪Q總部的志工，這場罷免案他投入的力量不少，很多人認為他意欲登上寶座，完成這場「王子復仇記」，但有藍營人士私下分析，補選這場戰役也不見得好打，顏即將面臨的是更多、更艱辛的挑戰。因為仔細檢視這次票數，正反都拿下7萬多票，但罷免方只小贏2.96%，不到4千5百票，且在烏日選區，反對票居然還多了6百多票。

甚至已有綠名嘴大膽預測，國民黨很可能贏得罷免，卻輸掉補選。各方都想藉這場補選，扳回氣勢，作為接下來一連串選舉的前哨戰，顏若能贏，也是五五波。

對於這一次罷免成功，民進黨中部黨團表示「十分難過」，因為多少傷到民進黨自己，對於是否推出人選，語帶保留表示，需要和基進黨再討論，「因為這一席是基進黨的，需要尊重他們。」話雖如此，卻已經有名單浮上檯面，包括民進黨市議員陳世凱、楊典忠、張家銨等人，其中陳世凱和張家銨都曾參加陳柏惟百小時苦行，受到關注。

民眾、基進都不缺席

各方認為，民眾黨可能趁此機會打進台中選區，不過主委張仲翹說，暫時沒有意願加入選戰。黨團低調表示目前正在準備的是明年台中市議員選舉，民眾黨正在從有意參選的菁英中海選，選出10個候選市議員競選名額，希望搶下3個席位。

不過與柯P友好的台中市無黨籍議員陳亭秀，去年7月才和民眾黨不分區立委高虹安在台中海線梧棲區成立聯合服務處，這次是否會披掛白袍上陣，要看雙方討論結果。

２４日一早陳柏惟掃街謝票時，就公開表示「台灣基進黨未來不排除另推人選，或與友黨合作，投入中二選區立委補選，他也會全力協助輔選。」而呼聲最高的就是他身邊的執行長林雨蓁。而林雨蓁對於她要不要參選的問題，也表示「不會害怕、不會畏戰。」

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