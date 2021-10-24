陳柏惟罷免通過 人民價值觀大PK

基進黨立委陳柏惟被罷免案，已成為訴求本土認同與道德價值之戰。結果是道德價值略勝一籌。民進黨主席蔡英文事後惋惜一個顧本土、護民主的立委被罷免，請陳柏惟繼續為台灣打拼；但國民黨主席朱立倫卻高呼這是傳統道德價值的勝利；顯示台灣社會價值觀的分歧，值得觀察。

品格與本土價值孰重

國民黨與罷免方提出的訴求，主要攻擊陳柏惟的品格，包括在公眾場合口出三字經（諧音）「教壞囝仔大小」、支持大麻合法化恐毒害下一代，以及身為在野的基進黨卻支持民進黨中央的萊豬進口政策、還反對加購國際認證的合格疫苗，以及曾涉及賭博電玩與車禍肇逃等。

民進黨則一再標舉陳柏惟年輕努力，積極進取，關懷本土等，再對比顏寬恆家族過去的黑歷史，認定陳柏惟是一個比顏寬恆更好的人才。最後，再度抬出中國政府也涉入陳柏惟的罷免、而陳柏惟是個抗中保台的有為青年。

正反方訴求不同

民進黨陣營傾全黨之力，包括蔡英文的口頭支持，立法院副院長蔡其昌的領軍總指揮、前台中市長林佳龍發文力挺，加上自中央到地方的綠營民代紛紛站出來力保陳柏惟，可以說民進黨能動員的基本盤，也幾乎全動員了。民進黨中央還使出最後一招，讓年輕人有便捷價廉的高鐵車票可以返鄉支持反罷免。

同樣的，國民黨從中央到地方的黨務與民意代表，加上顏家系統，都投入支持罷免方。顯見，藍綠兩黨的基本盤已經傾巢而出。但基本盤並不足以保證哪一方得以獲勝，重要的是在地民眾（包括返鄉青年），有多少「空氣票」是支持人品比高喊本土價值重要？

值得引以為鑑

雙方差距僅4千餘票，顯示該一選區社會價值觀的分歧現象；包括不少同意罷免的民眾有很大的「價值墮落焦慮感」。但縱使此一結果不能放大到全台來「以小窺大」，也代表了某一種社會現象；至少重視傳統品格價值、反對萊豬進口、支持加購疫苗的民眾仍多於反對方。這是民進黨中央需引以為鑑的。

對陳柏惟而言，對比他在罷免案最後一個月的言行，與過去的誇囂、暴衝與以口出穢言刺激特定族群年輕人的表現，差距甚大。這也給他一個教訓，圖以偏激言行獲取部分特定支持者的「表演」型式，而不思建立青年人格榜樣、落實在地民生需求，在政治這條路恐不易維持長久。

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