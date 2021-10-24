罷免門檻引議論 綠提修改、藍籲勿因人設事

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案通過，引發討論門檻是否偏低。民進黨高市議員認為罷免制度有缺失，應檢討修法；國民黨高市議員則認為，可以討論調整，但不要因人設事，兩套標準。

台灣基進黨立委陳柏惟，2020年以抗韓大將之姿，征戰台中第2選區立委，以11萬2839票勝選。不過昨天遭到罷免成功，罷免同意票7萬7899張，跨過門檻，且多於不同意票。

民進黨高市議員高閔琳在臉書發文表示，現行罷免制度有缺失，應檢討修法。高閔琳說，陳柏惟當選立委逾11萬票，罷免卻只要7萬票就成立，顯然目前的罷免制度有所缺失。

高閔琳表示，選罷法訴求直接民主，但應更進行更細緻的設計與修正，以避免罷免遭到濫用。同時，應針對不同層級和選舉制度（單一選區或複數選區）的縣市首長、區域立委、議員、里長設計不同的罷免門檻。

民進黨高市立委許智傑今天接受媒體訪問時也說，選罷法確實有討論空間，但他不支持改回以前雙二一的鳥籠制度。他希望提案將罷免門檻改為35%，比較務實。

許智傑說，其實民進黨在深綠選區要罷免1個議員也算簡單，但冤冤相報何時了？因此罷免制度必須修改，才能避免報復性罷免持續造成社會對立。

國民黨高市議員邱于軒則在臉書批民進黨過去罷免前高雄市長韓國瑜喊民主，如今罷免陳柏惟卻汙衊罷免，凸顯少數否決多數制度性矛盾，才是最矛盾的政黨。

邱于軒還在臉書放上高雄市長陳其邁在2016年談選罷法修正3讀通過的影片，當時陳其邁說，選罷法的修法是代表民主的勝利、人民的勝利。邱于軒諷說，隨著一次又一次罷免開花結果，是逐步邁向陳其邁口中的「民主」。

國民黨高市議員陳若翠接受中央社記者訪問表示，民進黨現在說要討論罷免制度，未免嫌晚；罷免制度不是不能討論調整，民進黨當然可以提出來討論，但不要因人設事、雙重標準。她並指，民進黨當務之急是檢討反省，還有罷免高投票率提醒、反映了什麼，都值得省思。

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