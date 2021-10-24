陳柏惟被罷免綠營誰來補選？ 地方市議員這麼看

台灣基進黨立法委員陳柏惟被罷免，綠營誰將投入此選區補選？選區內、曾與前立委顏寬恒競選，以些微票數落敗的民進黨台中市議員陳世凱說，這一席是陳柏惟打下來的，且基進黨經營這麼長時間，所以應優先討論基進黨那邊的人選，所以這部分應尊重基進黨的討論與思考。

陳世凱說，民進黨不應該在此時討論這個問題，且才剛選舉完，陳柏惟還在謝票，應該沈澱個一兩天再說，現在不急著要馬上做決定，也應等基進黨先討論完再說。

另一女市議員張家銨也說，她還未想過這個問題，且昨天才罷免投票，黨內人才多，應交給黨中央決定。而且，罷免案在地方造成撕裂，比誰出來選更重要的是，如何彌平這個傷口。

她形容，罷免案造成地方氣氛緊張，有點像處處在防賊的感覺，傷口不是知時間會彌平，大家應先冷靜，如何把過於動盪、激烈的心情先安撫下來，比人選還重要。目前看來，人選一定會是黨中央徵召，「不是我們想就可以的」。

至於台灣基進黨是否會再投入台中第二選區的立委補選，他的服務處執行長、曾參選高雄市議員選舉落選的李雨蓁上午受訪表示，對於參選並不會害怕、不畏戰，但是不是真的這樣，還要看自己資格是否符合，以及跟友軍之間的討論。

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