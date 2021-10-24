罷免案封關「關鍵10日」網路聲量！3Q高調作風、蔡英文表態力挺激化成「熱戰」

image source:翻攝自網路

文／葛緯詩

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票通過，陳柏惟確定遭罷免，這場台中市立委罷免案，儼然成了全國近日熱議焦點，不僅衝出史上最高的罷免投票率51.72%，陳柏惟更是國內首位被罷免成功的立委。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路口碑政治人物排行榜來看，陳柏惟在罷免案投票日前最後一週時間內，網路聲量30萬4037筆，遠遠超越總統蔡英文衝上第一名寶座。而在罷免案投票日前，綠營民代、要角力喊支持3Q，蔡英文也表態反罷免，讓罷免熱度炒高，但同時也激化出對立兩方的投票率；陳柏惟在最後時刻打出「苦行」悲情牌以及溫馨音樂會，似乎也沒能成功催出過往年輕族群選票的優勢，這些都是罷免案通過的關鍵因素之一。

image source:網路口碑/政治人物排行榜(分析時間:2021/10/16~2021/10/22)

蔡英文表態「反惡罷」激化對立 決戰前藍營團結扭轉氣勢掀高峰



一般情況來說，政治人物面對「罷免」案這類狀況時候，通常都會選擇「低調行事」，把握時間積極進行選民服務，除了爭取最後支持之外，也是希望能讓事件降溫、避免刺激增添額外變數。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，陳柏惟接續在10月6日肇逃、7日涉賭爭議爆發，拉出網路聲量新高點，接著雖然聲量略顯後繼無力，但連續數日仍有5萬多筆的討論度，13日陳柏惟再創議題，打出「苦行100小時」悲情牌，全力搶救自己罷免案選情，支持者臉書上加油打氣，留言刷一波，支持陳柏惟的聲量上升；另外，總統蔡英文表態反惡罷，也讓支持3Q的聲量升高，使得罷免案在相關數據封關之後，衝出另一波升溫趨勢。

陳柏惟藉著苦行、音樂會全力衝刺，同一時間，同意罷免案的這一邊也是火力全開，包括國民黨前主席江啟臣、資深媒體人趙少康等重量級人物，輪番上陣批評陳柏惟支持大麻、肇逃等不適任理由，重新喚起選民對陳柏惟的仇恨值，使陳柏惟選前一日聲量再往上衝，創下11萬3221筆高峰，僅次於涉賭案。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/09/23~2021/10/22)

全台網友替「苦行」陳柏惟加油 罷免前「好感度」創新高卻走不進中二選民心中

實際上陳柏惟從「苦行」首日開始，網路好感度正負情緒比P/N值（正面聲量除以負面聲量）不斷增加，選前最後一天更衝上高點1.46，好感度值相當高，主打悲情牌看似奏效，形象和好感度似乎也在短時間內大幅提升，但值得深入觀察的是，這些給予正面評價與留言的網友，可能很大一部分都是來自全國各地，而非全然為「中二」選區的選民，因此陳柏惟難以將網友給他的好感度，全部轉換為在地鄉親實際支持他的票數。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/09/23~2021/10/22)

苦行＋音樂會讓陳柏惟罷免前衝出高好感度！ 卻激出罷免方「危機感」？

正副總統口號盡出力挺，蔡英文表態「反惡罷」，賴清德也表示「以大欺小，不是台灣人對待年輕世代的態度」，地方立委的罷免案選情有了「中央介入」的痕跡，雖然不至於到「藍綠全面對決」，但也讓選情拉高層面，原本地方上還有些同情陳柏惟的聲音，認為「這次雖然不罷他，但頂多下次不投他」的氛圍出現微妙變化，因為擔心罷免案失敗的「危機感」加重，讓民進黨「全黨挺3Q」策略，反而催出這類「危機感」選民的投票率。

陳柏惟、民進黨「抗中保台」神主牌失靈？ 仇恨值、討厭值奏效？



投票日前最後一天，國民黨造勢展現出大團結氣勢，江啟臣、趙少康、鄭麗文、謝龍介等等，國民黨內幾位要角都現身催票，最終同意票衝破25%的罷免門檻目標。此役成功罷免掉陳柏惟，不僅是國民黨在2022九合一選舉前的重要觀察指標，未來勢必也將牽動後續佈局。在陳柏惟被罷免成功之後，藍營人士也開始討論一向被陳柏惟視為神主牌的「抗中保台」路線是否失效？媒體人趙少康指出「陳柏惟僥倖選上立委，卻不思報效地方，成日只會亂打抗中保台牌，最後終於踢到鐵板」。

高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵臉書發文表示，以當初韓國瑜被罷免時的心情，她揶揄「陳柏惟，輪到你了，你今晚就好好哭吧」，強調因為經歷了一段被顯微鏡檢視的人生，所以她知道再怎麼辯駁沒用，知道拍再多的市政影片沒用、知道再多文宣數字證明團隊有做事也沒用，「罷免拚的不是你政績有多爛，而是你這個人討厭值有多高」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年9月23日至2021年10月22日。

商品推薦