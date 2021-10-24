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陳柏惟任期剩7天 黃偉哲發文「選罷制度門檻值得再思考」遭網批

民意如流水 刪Q成功無需過度解讀

台灣醒報 / 記者林意玲╱台北報導
台灣民主發展至今，在在顯示「物極必反」與「民意如流水」的硬道理。(中央社)
台灣民主發展至今，在在顯示「物極必反」與「民意如流水」的硬道理。(中央社)

台中二選區以超高投票率、有限的差距，成功罷免臺灣基進黨唯一一席立委陳柏惟，各方紛紛片面解讀原因與影響。其實，刪Q的成功不過是各種氣氛醞釀下的一時效應，無需過度解讀，兩黨硬戰還在後面。

刪Q事件最明顯的意義是51.72%的歷史性投票率，以及贊成與反對票數拉鋸僅差4466票，顯示各方勢力賣力動員的結果，更顯示刪Q結果是多重複雜因素的集結，很難區分何者為主、何者為非。（民進黨蔡英文的戰令、國民黨新主席朱立倫的首征、台中顏家的大反攻、陳柏惟的個人爭議...。）

唯一可以看出來的意義是，台灣民主發展至今，在在顯示「物極必反」與「民意如流水」的硬道理。

君不見2018年韓國瑜如日中天，以89萬選票，擊敗民進黨盤據20多年的高雄當選市長，不到兩年時間，罷韓來勢洶洶，韓國瑜竟以遠超過當選票數的94萬票被罷免、灰頭土臉的下台。一般認為原因是高雄人不滿他中途跳船競選總統失利。

觀察政治浮沉的人都會有一個感慨：「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」（清孔尚任《桃花扇》），亦即，沒有人能長期站踞峰頂，換言之，越是風光/搖擺（台語），越有人看不慣，要處心積慮把你拖下水。

有人形容此次罷免陳柏惟純是欲加之罪的「仇恨動員」，問題是，哪一次罷免行動不是呢？政治動員是一場「愛者欲其生，惡者欲其死」的拚搏，民主投票號稱是最公平的人類制度，仍免不了人與人的粗暴對決—若非經過足夠的溝通、辯論就以勢力對決的—。解讀刪Q結果，應作如是觀。

刪Q後就結束了嗎？當然不是，下一場補選廝殺/對決馬上就要登場，年底的四項公投、明年縣市長選舉也已經磨刀霍霍，選民該如何珍視自己的手中一票呢？

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陳柏惟 罷免

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