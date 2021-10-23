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陳柏惟任期剩7天 黃偉哲一句「選罷制度值得再思考」引網批

罷免案通過 陳柏惟深夜發臉書感謝投「同意罷免」的人

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過。本報系資料照
台灣基進立委陳柏惟罷免案通過。本報系資料照

台灣基進立委陳柏惟罷免案今通過，深夜他在臉書發文，他表示，無論是投下罷免或反罷免的選民，他都要跟大家說聲謝謝。陳柏惟表示，因為投票是行使公民權利的行動，讓台灣民主更深化的關鍵，「投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合」。

陳柏惟臉書全文如下：

【一粒心肝猶算勇健 有時猶是掠袂準運命】

我所深愛的台灣，我所敬重的台灣人民，謝謝你。

謝謝每一個投票的你和妳，因為你們的勇敢，我決定參與政治，過程有很多不如意，也有很多挫折，但有更多的感動，更多的勇敢，我要跟大家說一聲謝謝。

投票結束了，不管你是投下支持或反對，我都要向你說聲謝謝。因為投票，是你行使公民權利的行動，也是讓台灣民主更加深化的關鍵。

我要謝謝支持我，投下「不同意罷免」的你，謝謝你肯定我的努力，以及台灣基進的理念。我向你說聲抱歉，沒有辦法繼續為你努力。

但不管我是什麼身份，我依然會繼續為台灣打拼。

我要謝謝不支持我，投下「同意罷免」的你，謝謝你實踐了民主國家重要的元素，也就是表達不同的意見。我相信你對這塊土地有很多的期許，希望由你覺得更適合的人來服務。你的決定，提醒著我還不夠好，我會更加努力，我同樣謝謝你。

最後，我想和所有關心陳柏惟的人說，投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合，因為我們都是在這座島上，有著共同命運和未來的台灣人，一起讓台灣更好，是我們永遠不變的目標。

明知路歹行，勇氣承擔；

路還很遠，咱作伙憨憨的行。

台灣,3Q.

陳柏惟 罷免

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