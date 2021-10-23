陳柏惟任期剩7天 黃偉哲：選罷制度門檻值得再思考

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案過關，台南市長黃偉哲認為，罷免案結果不盡理想，未來選罷制度門檻值得進一步思考，並在臉書發了一篇加油打氣文章，指民主從來不是坦途，坎坷磨難是繼續向前的動力，未料，卻引起許多網友湧入留言「市長請尊重民意」、「超越藍綠才是最好的選擇」，不過也有人力挺「3Q」，歡迎陳柏惟來台南選立委。

黃偉哲說，當然要尊重民意展現及最終結果，但過程中有地方勢力介入的影子，不禁讓人聯想政黨惡鬥蓋過立委表現以及對地方的實質服務，令人可惜，未來選罷制度門檻值得再思考。

黃偉哲也在臉書發文指，「這段苦行，令人感動的是許多堅毅而年輕的腳步，日夜奮力前行。這次跌倒，讓我們更接近故鄉的泥土，更貼近人民的脈動。民主從來不是坦途，坎坷的磨難，都是我們繼續向前的動力。加油！陳柏惟，以及，陳柏惟們。」

文章一出，卻引來大批網友留言，表示「降低罷免門檻的是民進黨，現在砸到自己的腳又想改」、「選上民代 ，不為人民盡心做事就是這種下場」、「市長你的聲望應遠超藍綠」。不過，也有網友為陳柏惟打氣說「3Q加油」、「來台南選立委」、「歡迎來台南看美景吃美食，享受滿滿的人情味！」

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