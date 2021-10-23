陳柏惟罷免案為何能通過？網指「關鍵原因」：殺傷力太大

台灣基進立委陳柏惟罷免案於今（23）日登場，最終以同意票77,899票勝過不同意的73,433票，通過罷免。陳柏惟是今年繼桃園市議員王浩宇後，第二位被發起罷免且通過的民意代表，一名網友也透過PTT發起討論，詢問大家「決定3Q敗北的關鍵事件是哪個？」，立刻掀起話題。

陳柏惟自上任後傳出不少爭議事件，一名網友在PTT發文表示，自罷免案發起後，許多人都採「唱衰」心態，並好奇真正擊垮陳的「關鍵事件」是哪一個？他也在文中點出三項爭議，分別為車禍肇逃、失言風波及民進黨力挺…等理由，詢問「到底3Q是輸在哪邊，仇恨動員能催出這麼高票？」

文章引起熱烈討論，多數網友都認為壓倒陳柏惟的最後一根稻草就是「肇事逃逸」，「肇逃幾乎是道德底線，沒什麼人可以接受」、「肇逃在那一串攻防真的傷最重」、「其實肇逃剛開始也不會多扣分，是態度反覆才會出事」、「肇逃+1，依台灣鄉土民情，這件絕對大扣分」、「肇事逃逸影響太大了」。

也有人認為，陳柏惟以台語質詢槓上國防部長邱國正，也是一大影響之一，「用台語侮辱國防部長，綠營很多人不爽」、「我覺得母語質詢是分水嶺」、「強迫官員講台語，作秀」、「質詢講台語真的有點挑起仇恨，擺明中立選民的票他不要了」。

部分網友也點名其他事件，「反對購買疫苗」、「同意萊豬＋擋國際疫苗，只是推波助瀾的最後稻草」、「苦行吧？走沒幾步就腳痠，連替代役都不如」，他們認為是各種爭議持續累積，才會推進這次罷免案通過的結果。

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