陳柏惟罷免案通過…民進黨將派誰出戰補選？網友點名「他」

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日舉行，最終以77,899票同意罷免、73,433票不同意罷免，通過罷免門檻。台中市選委會表示，依法在罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢7日內公告投票結果，並在3個月內完成台中市第二選舉區的補選。藍綠兩黨將派誰出戰，也引起網友熱烈討論。

網友在PTT以「民進黨要派誰打顏寬恒？」為題發文，他認為，台中市第二選區接下來將面對「補選大戰」，而國民黨有很大的機會派出顏寬恒出來選。以他個人的觀點來看，目前民進黨的在地議員似乎沒有人能夠與顏寬恒對打，並好奇民進黨是否會推出大佬迎戰，又或是會推派陳世凱再戰顏寬恒。

文章掀起討論，多數網友都認為民進黨籍的台中市議員陳世凱，有很大的機會參與接下來的補選，「陳世凱吧，不是聽說早就在熱身了？」、「還是陳世凱啊！然後3Q幫忙站台，這畫面應該不錯」、「陳世凱跟顏寬恒票差比較近」，另外也有人點名前交通部部長林佳龍，認為他也有出來補選的可能性。

根據過往的選舉資料顯示，台中市議員陳世凱曾兩度參選台中市第二選區的立委，第一次是2013年的立委補選，當時他以65,319票輸給顏寬恒的66,457票。第二次則是在2016年的立法委員選舉，四名候選人中，由顏寬恒拿下93,495勝選，陳世凱則拿下第二高的87,596票，兩次選戰都輸給了在當地扎根已久的顏家。

而針對補選一事，國民黨主席朱立倫表示，等選委會確定罷免結果後，國民黨會依規劃的時程，推出尊重民意、最適當的候選人出來，目前尚未宣布確切的人選。

民進黨台中市議員陳世凱。報系資料照／記者黃仲裕攝影 前立委顏寬恒。報系資料照／記者趙容萱攝影

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