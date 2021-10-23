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罷免案通過 陳柏惟吐感言：我沒有輸

陳柏惟被罷免 高雄綠營議員喊「打斷手骨顛倒勇」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市民進黨議員林智鴻（左）力挺陳柏惟，晚間發文加油。圖／取自林智鴻臉書
高市民進黨議員林智鴻（左）力挺陳柏惟，晚間發文加油。圖／取自林智鴻臉書

基進黨台中立委陳柏惟罷免案通過，今晚民進黨高市議員高閔琳、林智鴻紛替陳加油打氣，也預告北市立委林昶佐與吳思瑤可能面臨罷免考驗。高閔琳表示，盼一連串罷免告一段落，能有細緻討論，並徹底檢討現行罷免門檻設計合理性與缺失。

高市議員高閔琳也曾面臨罷免考驗，因連署人數未跨過門檻，罷免案未成立。陳柏惟承認落敗後，高閔琳在發文說，選舉罷免本來就有輸有贏，無論如何，都不要氣餒、不要傷心難過，尊重人民的選擇、現行的選舉罷免制度；低氣壓一個晚上就好，坦然接受、自我檢討，因為我們不是「輸不起」的那一種，收拾心情，繼續戰鬥。

高閔琳也說，接下來年底的公投案要同心守住，以及台北市中正萬華林昶佐、吳思瑤可能會發生的罷免案，都要嚴陣以待；期盼這一連串的報復性罷免告一段落後，台灣的公民社會將有「細緻討論、徹底檢討現行罷免門檻設計合理性與缺失」的能量。

另位民進黨議員林智鴻也說，柏惟是他心目中的英雄，面對任何困難總是堅持到最後一刻，為他感到不捨，但台灣人有一句話，「打斷手骨顛倒勇」，希望柏惟持續加油。

高市議員高閔琳也曾被反對者發動罷免，因連署人數不足沒有成立。圖／取自高閔琳臉書
高市議員高閔琳也曾被反對者發動罷免，因連署人數不足沒有成立。圖／取自高閔琳臉書

陳柏惟 罷免

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