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陳柏惟遭罷免選區補選 朱立倫：尊重民意推最適候選人
台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免，台中市第二選區立委在10月底陳解職後要於3個月內完成補選。國民黨主席朱立倫晚間表示，等選委會確定罷免結果後，國民黨會依選委會規劃時程，尊重在地民意，推出最適當候選人。
國民黨文傳會主委凌濤補充，後續台中市立委第二選區的立委補選，國民黨會依照黨內提名程序，讓地方決定由誰代表國民黨參選。黨務人士表示，目前看起來在刪Q後期全力投入宣傳的前立委顏寬恒回鍋再戰機會大。
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