影／罷免陳柏惟成功 領銜人楊文元哽咽：最感動的時刻

立委陳柏惟罷免案領銜人楊文元今晚說，感謝台中第二選區所有37萬名鄉親，今天是台中第二選區最光榮的一刻，贏回民主最重要的一刻，也是台灣民主歷史進程最大進步，他多次鞠躬說感謝大家。

楊文元表示，今天是重要民主關鍵時刻，讓全國民代有所警愓，選上後對鄉親的承諾和政見，鄉親對你的期待，如果當選有違背，當鄉親提出質疑，要罷免你時，陳柏惟會是最好的典範；他哽咽說這輩子最感動的時刻，就是這段時間，有罷免志工和支持者，關心的媒體朋友，一起走到現在，從今天起，他和所有罷免志工回歸百姓；他請下一個立委記住對選民的承諾，不要忘記對這片土地的承諾。

刪Q總部發言人Max說，罷免立委不是值得開心的事，不會有慶祝，罷免立委是悲傷的事，因為立委要做到多麼不好，才讓鄉親站出來，從一階到二階通過，最後投票又通過，那這位立委在這段時間有多差，鄉親受了多少苦，他希望下一個，不管是國民黨，民進黨或中間黨派，能推願意為在地服務奉獻的立委候選人，大家一起為這塊土地努力，他說今天是台灣民主歷史大進程，如果未來還有下一個一樣的態度，做事方式的立委，下場就是陳柏惟。

今晚6點20分，刪Q總部在支持者歡呼下宣布罷免成功，支持者大喊「謝謝民意，繼續加油」，歡呼和鼓掌聲音不斷，並互道恭喜。

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