影／陳柏惟罷免案 刪Q總部宣布罷免成功

台灣基進立委陳柏惟罷免投票正在開票，發起罷免的刪Q總部今天晚上6點20分宣布，已跨過罷免門檻7萬3744票，根據自行統計結果同意罷免已達門檻 ，自行宣布罷免過關。不過，正式開票結果以中選會公告為主。

罷免案投票今天下午4點結束，位於台中市沙鹿區的刪Q總部今天下午已陸續聚集關心民眾，討論今天罷免情形和結果，刪Q總部旁空地，早上已架起大型開票統計表，詳列5個區的各投票所同意和不同意罷免投票數。

罷免總部工作人員接收從各投票所傳回的票數，登計在開票統計表上，數字不斷填進，在場人員情緒跟著起伏緊張，直到下午票數陸續填進。

晚上6點20分，支持者大喊「感謝民意」，鼓掌和喜極而泣的聲音此起彼落，喊著「罷免成功」，還有多人喊：爽啦。 刪Q總部今晚開票現場。記者游振昇／攝影

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