陳柏惟總部開票 同意罷免率先通過門檻73744票

台中立委第二選區罷免陳柏惟投票案，根據陳柏惟反罷免總部統計票數，下午5點30分，同意罷免票率先通過7萬3744票門檻，但反罷免票數仍緊追在後，沒有看到最後，還無法得知結果，確定結果須由中選會公告。

中二選區今天舉行罷免陳柏惟投票，開票過程非常緊張，一開始雙方互有領先，但跨過3萬票以後，刪Q同意罷免方就一路穩定領先3000到4000票以上。

雙方支持者分在兩地緊盯數字看板，隨著數字跳動，心跳跟著狂跳，跨過同意罷免門檻的一刻，雙方兩極，同意罷免高喊狂叫，開心到不行。反罷免總部則氣氛有些低迷。

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