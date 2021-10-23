罷免案開票！陳柏惟開票現場：呈現拉据相當緊張

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免投票下午4時開票，陳柏惟團隊在烏日高鐵日出停車場的開票中心開票狀況，到了5時，不同意票5萬1299票，同意5萬5150票，之後一差距約在4000票，呈現拉据狀況，現場氣氛緊張，支持者不斷喊「加油！」

台中市選委會說明，台中市第二選區包含沙鹿、烏日、龍井、大肚與霧峰，選舉人數29萬4976人，罷免門檻為有效同意票多於不同意票數，且同意票要超過25%，也就是7萬3744票。

陳柏惟團隊今天下午在烏日高鐵日出停車場設置開票中心，現場人數控制在300人以內，至下午4時26分，現場已經有逾百人，人數不斷增加。

陳柏惟團隊開票中心不斷回報開票狀況，下午4時26分宣布，根據開票現場人員回報，號稱「章魚里」的沙鹿晉江里票數不同意高於同意票，票數接近，「相當緊張」，一切以台中市選委會為準。

陳柏惟團隊開票中心下午4時38分再宣布，不同意4072票，高於同意3898票，在下午4時44分開票結果，不同意票1萬6394票，同意1萬7545票；4時52分，不同意3萬2997票，不同意3萬5556票，到了4時58分，不同意票4萬5865票，同意4萬8827票，到了5時，不同意票5萬1299票，同意5萬5150票，不同意票有落後，現場支持者不斷喊「加油！」 立委陳柏惟團隊設置的罷免投票開票中心，下午五時以後，不同意票約落後4000票，現場支持者不斷喊「加油！」。記者劉柏均／攝影 立委陳柏惟團隊設置的罷免投票開票中心，下午五時以後，不同意票約落後4000票，現場支持者不斷喊「加油！」。記者趙容萱／攝影 立委陳柏惟團隊設置的罷免投票開票中心，下午五時以後，不同意票約落後4000票，現場支持者不斷喊「加油！」。記者趙容萱／攝影 立委陳柏惟團隊設置的罷免投票開票中心，下午五時以後，不同意票約落後4000票，現場支持者不斷喊「加油！」。記者劉柏均／攝影

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