罷免案開票！陳柏惟開票現場：章魚里不同意票數高
台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免投票下午4時開票，陳柏惟團隊在烏日高鐵日出停車場的開票中心在下午4時26分宣布，根據開票現場人員回報，號稱「章魚里」的沙鹿晉江里票數不同意高於同意票，票數接近，「相當緊張」，4時38分再宣布，不同意4072票，高於同意3898票，在下午4時44分開票結果，不同意票1萬6394票，同意1萬7545票，呈拉据狀況，還是要以中選會公告為主。
台中市選委會說明，台中市第二選區包含沙鹿、烏日、龍井、大肚與霧峰，選舉人數29萬4976人，罷免門檻為有效同意票多於不同意票數，且同意票要超過25%，也就是7萬3744票。
陳柏惟團隊今天下午在烏日高鐵日出停車場設置開票中心，現場人數控制在300人以內，至下午4時26分，現場已經有逾百人。
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