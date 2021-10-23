快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案票數拉鋸戰 即時開票看這裡

台大校長管中閔不續任 教育部回應

刪Q案投票率初估 比罷免韓國瑜投票率還高

聯合報 / 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
台中市第二選區罷免陳柏惟投票，目前初估整體投票率高過罷免韓國瑜。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區罷免陳柏惟投票，目前初估整體投票率高過罷免韓國瑜。記者黃仲裕／攝影

台中市立委第二選區今天進行台灣基進黨陳柏惟罷免案投票，整體投票率上看五成，台中選委會目前還在統計中。初估已比高雄「罷韓」42.14%還高，雙方動員能量超強。

罷免陳柏惟案今天投票，是今年第3場罷免公投，根據雙方初步統計資料，整體投票率竟突破罷免韓國瑜的投票率，刪Q多了7到8%。另高雄市議員黃捷罷免公投，投票率為41.54%。桃園市議員王浩宇罷免案，投票率28.14%。

台中今天氣很好，睛天且不熱，上午各區投票率就跨過三成，當時台中市藍綠議員就評估，可能是今年罷免公投最踴躍的一次，以台中市第二選區中人口數最多的烏日區九德里來看，截至中午投票率就有3至4成。

據了解，投票流程順暢，從排隊領票到投完票，約在5分鐘內可完成。上午投票年齡層以中年以上為主，與年輕人比率約為7：3，中午開始投票人數逐漸趨緩，下午青年投票較踴躍。

九德里地方人士表示，這次罷免案與上次總統大選比起來，選民人數少蠻多的，預計整場的投票率預計會落在4成多接近5成，最多就是5成。

陳柏惟 罷免

延伸閱讀

罷免陳柏惟案 台中天氣好 中午前投票率曝光

不斷更新／陳柏惟罷免案是否通過？ 聯合新聞網帶來最即時開票！

陳柏惟團隊喊「大家去監票」台中市選委會：沒特殊狀況

影／完成公投投票 陳柏惟：這段過程能做的都做了

相關新聞

刪Q案投票率初估 比罷免韓國瑜投票率還高

台中市立委第二選區今天進行台灣基進黨陳柏惟罷免案投票，整體投票率上看五成，台中選委會目前還在統計中。初估已比高雄「罷韓」...

影／罷免案投票結束 刪Q總部北中南支持者湧入

台中市立委陳柏惟罷免案今天投票，刪Q總部今天下午2點多陸續有支持者抵達，要關心開票情形，台北市議員鍾小平，台南市議員謝龍...

罷免陳柏惟案 台中天氣好 中午前投票率曝光

立委陳柏惟罷免案今在台中第二選區投票表決，今天好天氣，從目前投票率，可望破罷免民代案新高。民政局長吳世瑋表示，到下午2點...

不斷更新／陳柏惟罷免案是否通過？ 聯合新聞網帶來最即時開票！

台中立委陳柏惟的罷免選情，從他被爆料曾肇事逃逸、疑涉賭博電玩後開始節節上升。除了罷免方「刪Q總部」、在地最大政治勢力顏家和陳柏惟及其所屬基進黨的交鋒以外，藍綠兩大黨也開始各自動員，為選情投下更多變數。在近年藍綠互有勝負的台中第二選區會造成什麼影響？10月23日當天陳柏惟被罷免的機率又有多高？

3Q總部稱有狀況 林為洲質疑刻意製造恐慌

台灣基進黨罷免立委陳柏惟罷免案今天投票，卻傳出基進黨宣稱各投票所陸續出狀況，呼籲支持者監票。國民黨立委林為洲中午譴責，相...

罷免案今投票！貼文違法？綠議員：歡迎選委會判斷

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟3Q罷免案今天投票，民進黨台中市議員陳世凱今天在臉書貼文「反XX、監票去」，呼籲民眾監票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。