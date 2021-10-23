刪Q案投票率初估 比罷免韓國瑜投票率還高
台中市立委第二選區今天進行台灣基進黨陳柏惟罷免案投票，整體投票率上看五成，台中選委會目前還在統計中。初估已比高雄「罷韓」42.14%還高，雙方動員能量超強。
罷免陳柏惟案今天投票，是今年第3場罷免公投，根據雙方初步統計資料，整體投票率竟突破罷免韓國瑜的投票率，刪Q多了7到8%。另高雄市議員黃捷罷免公投，投票率為41.54%。桃園市議員王浩宇罷免案，投票率28.14%。
台中今天氣很好，睛天且不熱，上午各區投票率就跨過三成，當時台中市藍綠議員就評估，可能是今年罷免公投最踴躍的一次，以台中市第二選區中人口數最多的烏日區九德里來看，截至中午投票率就有3至4成。
據了解，投票流程順暢，從排隊領票到投完票，約在5分鐘內可完成。上午投票年齡層以中年以上為主，與年輕人比率約為7：3，中午開始投票人數逐漸趨緩，下午青年投票較踴躍。
九德里地方人士表示，這次罷免案與上次總統大選比起來，選民人數少蠻多的，預計整場的投票率預計會落在4成多接近5成，最多就是5成。
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