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台大校長管中閔不續任 教育部回應

影／罷免案投票結束 刪Q總部北中南支持者湧入

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
刪Q總部今天設開票統計表，UDN現場直播訪問來賓。記者游振昇／攝影
刪Q總部今天設開票統計表，UDN現場直播訪問來賓。記者游振昇／攝影

台中市立委陳柏惟罷免案今天投票，刪Q總部今天下午2點多陸續有支持者抵達，要關心開票情形，台北市議員鍾小平，台南市議員謝龍介也到場，曾任高雄市新聞局長鄭照新也趕到，另有333政黨聯盟多人從台北趕到現場。

刪Q總部今天在總部旁空地架設大型開票統計表，分別列出5區的投票人數，和同意罷免與不同意罷免得票數欄，下午4點投票結束，天色仍亮，現場已有UDN直播組打開燈光，準備連線直播，台南市議員謝龍介等人是直播來賓，談這次罷免案。

刪Q總部今天設開票統計表。記者游振昇／攝影
刪Q總部今天設開票統計表。記者游振昇／攝影

陳柏惟 罷免

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