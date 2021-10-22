挺3Q晚會陳柏惟才登場 吃屎哥亂入遭警方架離
台中第二選區立委陳柏惟罷免案將於明日投票，藝文人士齊聚一起，舉辦「台灣民主轉骨湯」挺3Q，現場湧入超過2000人參加，陳柏惟在今晚9時18分演講，台下觀眾不斷地高呼「陳柏惟，加油！」陳柏惟站上舞台準備演講時，網紅吃屎哥等人衝上台鬧場，遭警方及工作人員架離舞台。
陳柏惟上場時，獨立一人站在台上準備演講時，網紅吃屎哥突然衝上舞台站在陳身邊，高喊「我支持陳柏惟！」，隨後便被警方及工作人員架離舞台，陳柏惟說「用掌聲把他（吃屎哥）歡送出去」，吃屎哥被請出現場後，還在場外大喊大叫，暴怒喊著「你幹甚麼！尊不尊重人！我支持陳柏惟！」成了整場晚會的一段意外插曲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言