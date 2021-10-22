挺3Q晚會陳柏惟才登場 吃屎哥亂入遭警方架離

台中第二選區立委陳柏惟罷免案將於明日投票，藝文人士齊聚一起，舉辦「台灣民主轉骨湯」挺3Q，現場湧入超過2000人參加，陳柏惟在今晚9時18分演講，台下觀眾不斷地高呼「陳柏惟，加油！」陳柏惟站上舞台準備演講時，網紅吃屎哥等人衝上台鬧場，遭警方及工作人員架離舞台。

陳柏惟上場時，獨立一人站在台上準備演講時，網紅吃屎哥突然衝上舞台站在陳身邊，高喊「我支持陳柏惟！」，隨後便被警方及工作人員架離舞台，陳柏惟說「用掌聲把他（吃屎哥）歡送出去」，吃屎哥被請出現場後，還在場外大喊大叫，暴怒喊著「你幹甚麼！尊不尊重人！我支持陳柏惟！」成了整場晚會的一段意外插曲。 陳柏惟演講途中，網紅吃屎哥衝上台鬧場，高喊「我支持陳柏惟！」，遭警方及工作人員架離舞台。記者劉柏均／攝影

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