影／贏回台中 3Q歡送之夜藍營站台、領銜人催票

罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。今晚活動也有趙少康、江啟臣、鄭麗文、柯志恩、謝龍介等多位藍營重量級人物出席站台。
台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案明天投票，陳柏惟今晚參與在台中烏日高鐵旁日出廣場發起的「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，...
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台灣基進黨陳柏惟罷免案投票倒數24小時，晚間刪Q總部在東海科比意廣場舉辦「同意罷免陳柏惟歡送3Q之夜」，廣場內擠滿上百人...
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