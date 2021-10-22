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影／贏回台中 3Q歡送之夜藍營站台、領銜人催票

攝影中心 / 記者林俊良／台中即時報導
藍營政治人物柯志恩到場站台。記者林俊良／攝影
藍營政治人物柯志恩到場站台。記者林俊良／攝影

罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。今晚活動也有趙少康、江啟臣、鄭麗文、柯志恩、謝龍介等多位藍營重量級人物出席站台。

罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
藍營重量級人物趙少康站台。記者林俊良／攝影
藍營重量級人物趙少康站台。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，現場有人推動大國旗振奮氣氛。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，現場有人推動大國旗振奮氣氛。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元帶隊進場時達到高潮。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元帶隊進場時達到高潮。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，藍營名嘴謝龍介到場站台。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，藍營名嘴謝龍介到場站台。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落，活動在領銜人楊文元（中）帶隊進場時達到高潮，他率領義工團隊向民眾致謝，並懇求催票。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落。記者林俊良／攝影
國民黨立委鄭麗文站台。記者林俊良／攝影
國民黨立委鄭麗文站台。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落。記者林俊良／攝影
罷免陳柏惟選前 「贏回台中 3Q歡送」之夜，在台中東海藝術街科比意廣場舉行，整夜活動進行中氣氛高昂「罷免陳柏惟」口號此起彼落。記者林俊良／攝影

陳柏惟 罷免

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