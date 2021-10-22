楊烈扮「總統」親臨3Q音樂會現場 高喊「留下陳柏惟」

台中第二選區立委陳柏惟罷免案將於明日投票，藝文人士齊聚一起，舉辦「台灣民主轉骨湯」挺3Q，現場湧入超過2000人參加，晚上7時30分飾演「黎清波總統」藝人楊烈登台高唱「如果能夠」。楊烈說，讓陳柏惟繼續做立委，好不好？群眾說「好！」

藝文人士今晚齊聚烏日高鐵旁的日出廣場，為了支持陳柏惟舉辦「台灣民主轉骨湯」，晚會6時開始，由滅火器樂團、拍謝少年樂團等演唱，而在台灣政治劇「國際橋牌社」中飾演「總統黎清波」的藝人楊烈出場時，現場民眾更興奮地高喊「總統好！」

楊烈在登台高唱「如果能夠」後大喊，「讓陳柏惟留在立法院跟我們在一起努力好不好！」他表示，「國際橋牌社」當初很多演員沒人敢接拍，自己是第一個接下的戲劇邀約，今天並不是要宣傳戲劇，而是要宣傳陳柏惟為台灣打拼的勇氣。

民眾自行籌組的「挺Q大隊」志工團上台進行演說，一名戶籍在大肚區女志工哽咽表示，這場完全負面的罷免案，根本沒有任何建設，破壞了台灣最美的風景，所以陳柏惟選擇站出來，不是為了選票，站出來是為了繼續留下服務鄉親的承諾，我要謝謝陳柏惟選擇這裡，我們要為了他站出來「挺民主、反惡霸」。 「挺Q大隊」志工團上台進行演說，戶籍在台中大肚區的女志工哽咽表示，陳柏惟是為了繼續留下服務鄉親的承諾，我們要為了他站出來「挺民主、反惡霸」。記者劉柏均／攝影

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