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高雄站出來！熱情鄉親包車陪陳柏惟苦行最後一哩路
明天是基進黨立委陳柏惟罷免案投票日，今早高雄市一群「挺3Q」的鄉親搭乘遊覽車北上，要到台中陪他走完徒步苦行的最後一哩路。立委、民進黨高市黨部主委趙天麟到場送行，他呼籲台中選民明天要投下「不同意罷免」票。
42名高雄市民今早在鼓山區裕興路集合，這群鄉親有備而來，準備「加油」、「反罷」等標語手板，還有一條「挺3Q反惡罷站出來」布條，出發前眾人齊呼「反惡罷，高雄站出來」。參與者說，這是一場自發性活動，每人出600元包車，今天要陪同陳柏惟一起徒步，尋求鄉親支持反罷免。
趙天麟說，國民黨發起刪Q罷免缺乏正當性，是一場報復性惡罷，他個人肯定陳柏惟堅守外交、國防委員職責，平日認真問政，而且關心中國對台恫嚇威脅等議題，應該讓優秀立委留在立法院。
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