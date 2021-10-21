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陳柏惟罷免案 藍綠對決惡性循環

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
罷免公投剩下不到48小時，立委陳柏惟21日下午前往台中龍井區向民眾尋求支持投下不同意票。聯合報系記者黃仲裕／攝影
罷免公投剩下不到48小時，立委陳柏惟21日下午前往台中龍井區向民眾尋求支持投下不同意票。聯合報系記者黃仲裕／攝影

陳柏惟罷免案對後續政治與社會的影響，恐升為藍綠之間的大對決！原本國民黨一直宣稱罷免案並非政黨對決，但在這半個月，國民黨與民進黨幾乎傾盡全黨之力表達支持或反對，使得這場罷免案越發白熱化，最終形成了藍綠對決。此一態勢或許對陳柏惟有利，卻恐對政黨政治發展不利。

綠加持對陳有利

領軍支持陳柏惟的立法院副院長蔡其昌曾表示，如今態勢形成五五波；且如果基進黨有需要幫忙的話，總統蔡英文前往支持陳的機會大。但一旦陷入藍綠對決，罷免案的真正訴求：「陳柏惟適不適合擔任立委？」，勢必會被模糊掉。

國民黨對陳柏惟的指控，主要在於他在公眾場合言行粗劣，一味支持民進黨的萊豬進口政策、反對增購具有國際認證的疫苗，又支持大麻階段性合法化等。民進黨無法反駁指控，只能一再強調陳柏惟是認真負責的立委、問政相較於前國民黨立委顏寛恆更優秀等。

藍營年輕人要罷

縣市合併前曾任霧峰鄉代表的余坤泉說，他有三個30多歲的兒子，曾在立委選舉時投給陳柏惟，但這次卻決定出來罷免他，因為陳阻擋國際認證疫苗採購，他們擔心子女會沒有合格疫苗施打，影響家人健康，因此決定不再支持陳。

民進黨台中市黨部主委李天生則認為，國民黨傾全黨之力罷免陳柏惟，朱立倫又刻意散播「3零立委」的不實謠言，是一場不公平的罷免案，民進黨自然要出來對抗。對於陳個人的言行，他認為年輕人多半不太在意，陳柏惟立委任內的努力，也應該再給他機會。

綠營年輕人要挺

的確，因罷免案能否通過的決勝因素，仍在於年輕人的投票率與支持度；陳柏惟個人言行雖造成許多家長、父母的難以認同，但一些年經人可能不太在意他在公眾場合用三字經諧音開罵。

如今，民進黨刻意忽略陳柏惟在公眾場合的粗劣言行、與一味支持萊豬與反對國際合格疫庿進口等議題，應是部分民眾同意罷免的主要因素。或許是因陳柏惟罷免案形同年底公投案與2022縣市長選舉的前哨戰，若刪Q成功，也等同是對民進黨執政的一次不信任投票，民進黨才會鼎力支持吧。

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陳柏惟 罷免

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