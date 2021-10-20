刪Q罷免投票在即 中市警力1571名戒備

警力全面備戰！台中市第2選區立委陳柏惟罷免案將在23日（本週六）舉行投票，內政部20日上午在立法院指出，為確保罷免期間投開票所治安，警政署已請台中市政府警察局審慎規劃部署。台中市警局表示，目前雖尚未接獲具體滋安情事，不過仍已展開規劃調派警力及協勤民力共1571名，全面展開署中。

台中市警展開部署

台中市警分局表示，全台中市共有6000餘名警力，投票當天霧峰、烏日及清水分局警力勢必全部投入轄內選務工作、安全維護，另也會調整調派其他分局警力，前往支援，力求罷免投票過程安全順利。

立法院內政委員會20日邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「台中第二選區罷免案之整備情形，暨因應疫情罷免及公民投票延期標準之法制化」，並進行備詢。內政部書面報告指出，為確保罷免期間投開票所治安維護萬全，警政署請台中市政府警察局審慎規劃警衛部署，並從開票起到狀況平穩為止，掌握維安情資即時通報。

共乘巴士返鄉投票

由於支持罷免與反罷免人士進入白熱化激戰，坊間甚至傳出有賭盤介入催票，台中檢警對此甚表重視，嚴密防範有心人士藉此生事端；加上20日上午無黨籍台北市議員林亮君、社民黨北市議員苗博雅、黑潮城市發展協會理事長吳崢發起「青年相揪、我來相挺，返鄉投票共乘巴士」，呼籲北漂青年返鄉投票。

議員林亮君表示，這次的返鄉專車是採共乘，不會因為經濟因素受限而無法返鄉投票。苗博雅說，這次的行動沒有限定任何投票意向，只要是想要回去投票的年輕人，都可以報名參加共乘，目前已經確定有兩輛巴士，至於會發多少車，要看報名狀況，盼大家踴躍參與。

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