不斷更新／陳柏惟罷免案是否通過？ 聯合新聞網帶來最即時開票！

台中市立委陳柏惟罷免案於今日(10/23)舉行，投票時間為早上八點到下午四點。陳柏惟於2020年2月就任台中第二選區立委，因言詞犀利、爭議不斷，再加上作風得罪不少人，不滿他的民眾因而發起罷免行動，要讓陳柏惟成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位2021年被民眾發起罷免的民意代表。聯合新聞網將同步進行即時開票，不斷更新最新消息。

依照《公職人員選舉罷免法》規定，第一階段提議人數為原選舉區選舉人數的1%以上，第二階段連署人數為原選舉區選舉人數10%以上。第三階段投票，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

陳柏惟在2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，最後得票數為112,839票，而對手國民黨顏寬恆得票數107,766票，雙方差距5,073票，陳柏惟最後以51.15%得票率勝出。

根據台中選委會13日公布此罷免案投票人人數確定統計，本次投票人人數為29萬4976人，依照相關規定換算，罷免同意票門檻則為7萬3744人、同意罷免票要多於不同意票數。（延伸閱讀：整理包／陳柏惟罷免案投票倒數！看罷免理由、刪Q過關門檻）

陳柏惟罷免案進程 日期 事項 2021年7月2日 中選會通過，罷免案成立 2021年7月13日 中選會發布罷免公告 2021年7月13日 中選會公布罷免理由書、答辯書 2021年8月8日 投票人名冊編造完成 2021年10月13日 公辦電視罷免說明會、公告罷免投票人人數 2021年10月23日 投票、開票 2021年10月29日前 審定罷免投票結果 2021年10月29日 公告罷免投票結果

依據《公職人員選舉罷免法第91條》，罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢七日內公告罷免投票結果。若罷免案通過，陳柏惟自公告日起解除職務，台中市第二選舉區須在三個月內完成補選。若罷免案未通過，根據公職人員選舉罷免法第92條，直到陳柏惟第十屆立法委員任期結束之前，都不可以再針對他提出罷免。

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