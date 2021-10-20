蔡英文總統站台相挺？陳柏惟：罷免成敗最大責任是我

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六登場，蔡英文總統日前在民進黨中常會表態力挺陳柏惟，外界也好奇她會不會親自站台。陳柏惟今受訪時表示，跟蔡英文總統之間沒有直接聯繫管道，「罷免成敗該負最大責任的是我」，不是其他人來不來的問題。

陳柏惟指出，這場罷免成敗若拉開時間軸來看，後續還有跟台灣價值相關的議題，但單就罷免成敗而言，「該負最大責任的是我」。對於很多不同角色的加油打氣，陳柏惟表示，當然有正面也有負面效果，這就是民主政治最可貴的地方。

陳柏惟也提到，最近他的後援會有些議題被罷免方拿來操作，但他沒有因此把後援會關掉，「民主政治本來就要包容不同聲音，有些人會幫你加分有些會扣分，作為政治人物就是把自己工作做好，讓社會公斷，希望有一天大家不用再擔心，抹黑、奧步、謊言等方式，被用來打擊別人、仇恨動員」。

至於是否有跟蔡總統聯繫，陳柏惟說，「我跟她沒有直接聯繫的管道」，最近有許多議員、網路意見領袖默默地在步行隊伍中，「走在開放道路上，不可能排除誰進來，也會擔心過程中有人製造狀況，但不管支持、反對或是讚聲、批評，都歡迎大家來」，他也強調，總統真的沒直接聯絡，「我還是要講，我要負最大成敗，不是其他人來不來的問題，而是能不能把規劃中事情完成的問題」。

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