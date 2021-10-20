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陳柏惟陣營指控邀請里長會勘卻沒有到場 刪Q總部反擊

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大肚區里長趙政忠說，陳柏惟陣營指控邀請里長會勘卻沒有到場，里長秀出公文，出席者中根本也沒有里長的名字。圖／刪Q總部提供
台中市大肚區里長趙政忠說，陳柏惟陣營指控邀請里長會勘卻沒有到場，里長秀出公文，出席者中根本也沒有里長的名字。圖／刪Q總部提供

立委陳柏惟罷免案本周六投票，雙方攻防激烈，刪Q總部今天說，有關大肚區大東里長趙政忠近期受到攻擊，總部向里長求證後，里長表示，他平時與陳柏惟服務處並無對立，有行程或是喪事行程，一樣也會轉知陳柏惟大肚服務處主任，但里長願意走上街，也是不認同陳柏惟在電視上的發言，還有肇事逃逸的事件。

里長趙政忠說，他也不能認同，例如陳柏惟所主張的華南路與自由路口的雨水下水道爭取工程，趙說109年4月份就曾和當地的林汝洲議員會同水利局前往勘查，陳柏惟所發的文宣會誤導民眾，認為是靠著他的一己之力，抹煞其他民意代表的努力。

陳柏惟陣營指控邀請里長會勘卻沒有到場，里長趙政忠也秀出公文，出席者中根本沒有里長的名字，公所也沒有名稱，4月21日的會勘，4月19日才用Line的簡訊通知，公文往返都有一定的程式，雖然他只是基層里長，但應該也要得到應有的尊重。

趙政忠表示，或許陳柏惟委員平時公務繁忙，其實從上任自今，很可惜陳柏惟委員本人不曾到里辦公處來喝杯茶，聊聊地方的需求，所謂看不到人指的就是「沒有好好地、安靜地，坐下來就地方的事情好好討論」。

罷免總部今天聲明指出，里長為了這件事，非常懊惱、認為他自己拖累了罷免團隊，甚至他將與陳柏惟服務處主任的對話截圖給志工時，眼尖的志工發現Line的訊息是24小時制，但手機上顯示的時間是凌晨3點，相必里長承受了相當大的壓力，刪Q總部說，「我們相信勇敢發聲的人比肇事逃逸的人更值得大家的加油鼓勵，我們一起幫趙政忠里長加油打氣好嗎？」

刪Q總部今天也說「拜託各位媒體朋友，自從上次陳柏惟同學的事件後，同學不斷被騷擾，甚至還要來求助罷免總部，請陳柏惟的支持者和陣營高抬貴手，我們不希望一樣的事情再次上演，有任何的問題，由罷免總部來承擔。」

陳柏惟 罷免

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