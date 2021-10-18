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陳柏惟罷免案在即 綠民代質疑中市府未行政中立

中央社 / 台中18日電

台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，民進黨台中市議員林德宇今天質疑台中市政府未遵守行政中立，市府回應，辦理活動絕對嚴守行政中立。

林德宇今天在台中市議會定期會中質詢指出，由市府文化局主辦的「2021百年宮廟風華」活動，於9月21日大肚區萬興宮場次，竟出現罷免方的志工上台宣講，呼籲在場民眾投下同意罷免票的情形。

林德宇表示，更有非選區的潭子區戶政事務所在粉專貼文宣導罷免投票注意事項，他質疑市府根本沒有遵守行政中立的原則；他同時要求，警察局一定要掌握所有賭盤、賄選、走路工、暴力滋擾等情資，一旦掌握就要即查即辦，守護台灣的民主價值。

文化局長陳佳君對此表示，文化局辦理相關藝文活動，絕對嚴守行政中立。

民政局長吳世瑋則指出，第2選區內的5個區公所都有做相關的宣導，而潭子區戶政事務所的貼文已經下架。

陳柏惟 罷免

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