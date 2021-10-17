陳柏惟罷免案最後關鍵 刪Q總部規畫選前辦小型造勢晚會

罷免立委陳柏惟案進入最後倒數階段，刪Q總部今天表示，計畫在選前辦理小型的造勢晚會，目前積極規畫中，希望晚會能夠營造溫馨的氣氛，歡送陳柏惟回高雄。

刪Q總部表示，雖然罷免總部因為高雄城中城大火事件，取消媒體採訪行程，但罷免的活動不會停下腳步，今天罷免團體兵分五路，分別在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰做最後衝刺，一早領銜人就在龍井茄投市場、大肚追分市場、大肚公有市場進行徒步掃街拜票，立法委員江啟臣也與霧峰志工團隊進行市場拜票行程。

刪Q總部表示，最近越來越多民眾來電希望罷免活動絕對不能停下腳步，一定堅持到最後一刻，因為陳柏惟陣營大動作越來越大、小動作越來越多，絕對不能鬆懈，加上陳柏惟的步行，不斷用「苦行」、「悲情」的方式，來打柔性訴求，刪Q總部也質疑，「走選區不苦，應該是一件幸福的事，除非平常沒在走，民意代表如果不能好好的走選區，苦的就是人民，所以這一年多來人民就是這麼的艱辛」。

刪Q總部說，罷免團體從開始到現在，面對壓力、面對質疑、面對不理性的反對者，「我們都扛下了，希望陳柏惟不要被這短短一小時擊倒，好好的堅持。」