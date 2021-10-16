影／罷免案倒數 陳柏惟：罷免成功你會得到前立委

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟3Q罷免案今天進入倒數第七天，陳柏惟今晚參與由民進黨台中市議員陳世凱協辦的「站出來，反惡罷！」挺陳柏惟座談會，先為高雄大火死傷者默哀一分鐘，他右腳「腫歪歪」，他說，雖然腳痛，但他保證100小時苦行一定會走完。

陳柏惟說，要把一黨一席立委拉下來，這叫台灣民主嗎？他要用100小時苦行縫合選區撕裂、民主傷口，這次的對手是造謠抹黑的選舉奧步，「這次罷免成功，你會得到前立委，罷免失敗，他深深反醒，你會得到更好的陳柏惟」。

陳柏惟今天一早繼續苦行走到下午五時，右腳「腫歪歪」，已經由醫師處理包紥患部，晚間七時卅分參與挺陳柏惟座談會，包括小英之友會總會長李茂盛、民進黨立法院副院長蔡其昌及地方民代等綠營人士到場相挺。

陳柏惟說，罷免方愈講誇張，他一天走五十公里，罷免方說他走不到五公里，他每天在台北立法院上班，罷免方說他零提案、零通過，他在地方開設五個服務處，罷免方說他沒有在服務，還說他的媽媽是上海人，抹黑他是外省二代，把白的扭曲成黑的。

陳柏惟認為，這就是現在面臨對手，不是是家族、政黨而已，而是價值觀，最認真、專業的立委卻被抹黑，要被罷免，「樹大招風、認真被怨妒」這就是他最後一周的心得感想。最後一周，他發覺罷免端愈來愈誇張，說他反對採購疫苗、支持萊豬，如何解釋都不理睬你。

陳柏惟質疑，要把一黨一席立委拉下來，這叫台灣民主嗎？把認真立委拉下來，這是對社會表達什麼？如果家世背景好，工作不見又可以找回來，這就是我們要的台灣社會嗎？有人問他這是不是藍綠對決，他回答「我們無法應付這麼大的戰場」，現在能做的是做一條拉鏈，把選區走透，把選區縫合起來。