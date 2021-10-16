罷免案黃金夜！挺3Q綠營質疑行政不中立？ 中市府否認

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟3Q罷免案今天進入倒數第七天，陳柏惟今天晚間7時20分參與由民進黨台中市議員陳世凱協辦的「站出來，反惡罷！」挺柏惟座談會。陳世凱對於媒體詢問傳聞有里長行政不中立一時說，台中市府行政不中立，早就知道了，市府發函給里辦公室、環保志工隊，在罷免當天不可以辦活動，狀況屢見不顯。

陳世凱說，這是一場非常不對稱的戰爭，對方用派系、宮廟、行政資源等，還有里長假借購物節名義幫罷免案拉票，我們只能一場場座談來辦，不可能每日每夜請客吃飯，我們做不到。

台中市民政局長吳世瑋說，罷免當天不可以辦活動，這是選罷法的規定。至於里辦公室或里長幫罷免案拉票，這是個人行為，里長有自己的政治立場和理念，市府也無權干涉，但絕對做到區公所行政中立。