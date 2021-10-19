陳柏惟罷免案會過關嗎？近年「中二」藍綠選舉結果和罷免舊案比比看！

台中立委陳柏惟的罷免選情，從他被爆料曾肇事逃逸、疑涉賭博電玩後開始節節上升。除了罷免方「刪Q總部」、在地最大政治勢力顏家和陳柏惟及其所屬基進黨的交鋒以外，藍綠兩大黨也開始各自動員，為選情投下更多變數。在近年藍綠互有勝負的台中第二選區會造成什麼影響？10月23日當天陳柏惟被罷免的機率又有多高？

「中二」選區在哪裡？罷免成功的條件有哪些？

這次投票的台中第二選區，為台灣西部「海線」一部份的台中第二選區，選區範圍包括舊台中縣的沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區。目前選舉人總數29萬1,122人，依現行規定進行罷免，須同意票多於不同意票，且同意票數至少達到7萬2181人才能成功。（整理包／陳柏惟罷免案投票倒數！看罷免理由、刪Q過關門檻）

選民結構：藍綠互有勝負、沒有「連任優勢」

在最近一次的2020立委選舉中，在7成7的高投票率下，顏寬恒以10萬7766票、48.85%的得票率輸給陳柏惟的11萬2839票、51.5%得票率。差距在一萬票內。若將該得票比例直接套用，由於罷免投票的投票率通常會大幅降低，若只有五成或更少，罷免結果便可能會在過關邊緣甚至失敗。

而以近年選舉的選票傳統結構來看，藍綠在台中二選區可說是互有勝負。2016立委選舉國民黨顏寬恒還勝民進黨陳世凱約3%，2020立委選舉便以輸回3%敗給陳柏惟；市長部分則相反，2014台中市長選舉由民進黨林佳龍大勝國民黨胡志強17%，2018年卻慘輸13%給國民黨盧秀燕。而全國性的總統選舉反而沒有類似現象，兩次都是和全國相同由民進黨勝出，得票率也和全國得票率大致符合。

由此可知，本區選民有著「搖擺」的特性，較有自己的想法，不會只因候選人的政黨屬性而投票。且好惡明顯，即使當選時有高得票率，如施政所為不被民眾認同，下屆選舉仍可能落馬，相較其他地區較沒有所謂的「連任優勢」。

跟其他罷免案條件有何不同？

從去年到現在，我國已辦了三次的地方罷免投票，包括成功被罷免的高雄市長韓國瑜、桃園市議員王浩宇，以及罷免失敗的高雄市議員黃捷；三次的投票率分別為42.1%、28.14%、41.54%，可知以罷免案來說，四成投票率已屬高標。另外值得注意的是，這三次投票的結果都和當地原本各自偏藍偏綠的投票偏好相符合。

罷免成功與否仍有變數

能不能驅動選民在當天出門投票成為重點，罷免方會希望提高投票率，一舉突破總選舉人數1/4的罷免門檻，地方政治勢力的動員也會是關鍵。

而陳柏惟方在經歷一連串負面新聞的衝擊後，也不得不轉守為攻，推出苦行等政治行動以進行「反動員」，甚至是化負面新聞為選民「投反對票」的動力。在兩方都還未完全出招的情況下，仍要看兩方陣營能在最後的時間爭取到更多的支持者。