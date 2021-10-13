刪Q成功恐衝擊公投 蔡挺陳柏惟相救

台中市2選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票日已進入倒數10天，有媒體報導「 兼任民進黨主席的總統蔡英文會在適當時機表達對於惡質罷免文化的態度。」對此，地方人士認為蔡英文出面加持陳柏惟反罷免，肯定大加分，因為當初陳柏惟代表泛綠出來競選立委時，蔡英文就特地南下挺陳，並說「我蔡英文掛保證的！」使陳一時人氣大漲。

一年多前，首次到台中競選的基進黨陳柏惟隻身挑戰顏家班顏寬恒，為打贏這一場戰，蔡英文總統特地南下到台中市龍井區為陳柏惟造勢站台衝選票，強調陳柏惟是泛綠共推人選，最終陳柏惟贏得選戰，其結果令不少地方人士跌破眼鏡。如今陳卻要被泛藍罷免下台，蔡應不會坐視不管。

藍營人士表示，蔡若真的出面相挺，提高打仗主將層級，勢必激化藍綠正面對決。但民進黨可能要承擔罷免案投票的結果，若反罷免成功，當然有助於蔡其昌明年的選舉；若是把陳柏惟罷免成功，等於是反應民眾對民進黨政府執政的不信任，其結果將直接影響到年底四個公投的投票結果。

中部綠營人士表示，還沒有收到中央有人要表態的消息，不過他們認為，反罷免不需要這麼積極，畢竟陳是基進黨，民進黨只是表態不支持泛藍這種不正當、「抹黑、攻擊，全家打一人」的罷免案，蔡總統當初站台是為選出有台灣意識的民代，如今罷免案是國民黨挑起來的，情況不同。

不過藍綠都一致認為，蔡總統若出面支持反罷免，一定會拉抬陳在地方的人氣，民進黨基層也更會動員起來，請求選民出來投下反罷免的一票。在泛藍票數並不多的海線地區來看，蔡最後的一擊，要贏回陳柏惟，也不是不可能。

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