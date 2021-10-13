批國民黨抹黑說謊 蔡其昌：陳柏惟沒有反對買疫苗
國民黨指控台灣基進黨立委陳柏惟反對買疫苗，立法院副院長蔡其昌日前為陳柏惟站台，稱陳柏惟反對理由是因國民黨在立院的提案包含購買中國疫苗，不是反對購買疫苗；國民黨立委今天按鈴控告蔡其昌妨害名譽，令蔡其昌不解。
蔡其昌今天出席「2021台灣永續發展目標論壇開幕式暨頒獎典禮」，他受訪時回應，國民黨惡意罷免陳柏惟的過程中，用公然說謊來抹黑陳柏惟，只為了達到罷免的目的，他的說明只是還原事實，國民黨在立法院提案購買WHO（世界衛生組織）認可的疫苗，的確包含中國科興疫苗，陳柏維憂心提案通過了，買到中國疫苗的機會很大，不是反對買疫苗，「我是在澄清邏輯。」
蔡其昌說，「到底是妨礙誰的名譽，我實在不懂，我都還沒要宣布參選台中市長，國民黨不用急著幫盧秀燕（現任台中市長），不用聯合打壓我，大家就事論事，理性來面對政策討論。」
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