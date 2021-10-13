空軍支援反罷免 名人拍片挺3Q電競戰隊老闆丁特打頭陣

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日倒數10天，陳柏惟今在臉書PO出英雄聯盟(LOL)電競戰隊「Beyond Gaming」創辦人、知名電競實況主丁特的力挺影片，號召民眾一起反罷免。台灣基進人士也透露，接下來將每天貼出至少一則的各領域名人、意見領袖、民眾力挺影片，許多人都是陳柏惟及團隊曾經協助過的個案。

丁特在影片中指出，Beyond Gaming戰隊是此次英雄聯盟(LOL)世界賽唯一代表台灣出戰的的隊伍，由於團隊成員年齡較低，沒有達到疫苗施打範圍，他非常擔心國外疫情影響選手健康，感謝陳柏惟協調體育署以國家代表隊名義幫忙，才讓十位選手順利打到疫苗，可以安心出國為台爭光。丁特最後也在影片中表態，「邀請各位10月23日，一起挺3Q，反惡罷」。

陳柏惟也在臉書表示，為保障電競選手出賽安全，他和團隊向教育部體育署爭取，讓電競選手也能比照國家代表隊的國手資格施打疫苗，在單位送出申請後，也跟電競協會合作，讓戰隊可以順利出國比賽，「祝福Beyond Gaming未來生涯更創佳績！」

台灣基進人士表示，除了丁特之外，罷免投票前十天中，每天將推出至少一部各領域名人、意見領袖、民眾力挺陳柏惟的影片，宣傳反罷免，其中許多人都是曾經接受陳柏惟及團隊幫助的個案，這段期間主動表示希望能為反罷免盡一份力，因此將透過影片陸續表態。