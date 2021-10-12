陳柏惟罷免日倒數！盤點網友最常討論的十大驚句、爭議

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質詢出席率100%為何被喊罷免

基進黨立委陳柏惟「3Q哥」罷免投票即將在10月23日舉行，隨著日子越來越靠近，原先想低調應對的陳柏惟卻爭議連環爆，網路聲量持續創下新高，增添不少變數。

面對罷免陳柏惟曾回應「若因為我表現很台罷免我，沒有道理」，因此今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，陳柏惟任內的究竟有哪十大爭議。其中，向來以立委質詢百分百出席率自豪的他，任期內實際上有不少爭議，都來自他質詢時脫口而出的「驚句」。

image source:翻攝自臉書

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No.10 主張「成立內交部」管兩岸事務

2020年3月9日，陳柏惟在立法院質詢外交部長吳釗燮時，稱中國國台辦是設在統戰部之下，我國陸委會與國台辦並不對等，語出驚人的建議外交部未來可成立「中國司」，台灣也可以成立「統戰部」、「內交部」等組織，負責處理海峽兩岸事務。

此番言論立刻被外交部打臉是「錯誤認知」，陳柏惟卻在臉書解釋，自己想表達的是保障民眾權益，找回台灣自己的主體地位，反過來質疑網友「我跟你講補足外交功能，你只看到內交部」。

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image source: 國會頻道

No.9 稱中共抽砂船能讓解放軍潛艦偷襲台灣

2020年5月18日，陳柏惟出席外交及國防委員會，針對中國抽砂船來台採砂一事，懷疑背後另有目的。陳柏惟說，因為中國下達採砂禁令，只好跑來台灣附近海域盜採，話鋒一轉，質詢國防部中國抽砂船是否為預謀要挖「潛艦伏擊區」。

備詢的海軍參謀長敖以智回覆「沒那麼簡單」，陳柏惟繼續追問「繼續挖下去，有沒有可能」，敖以智再答「可能要挖很久」暗指機率不高，陳柏惟再確認「可能性不高？」得到「對」的回覆，才就此打住，但建議國防部繼續觀察。

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image source: 國會頻道

No.8 掉出優秀立委名單自評「成績不是太差」

向來自豪是優秀立委的陳柏惟，這次意外掉出公督盟優秀立委名單，口袋國會評鑑中，陳柏惟在全院評比中也未獲任何獎項，所屬國防外交委員會評比更只拿下1顆星。被問及是否擔心影響罷免投票結果，陳柏惟自評「成績不是太差」，用學生考試比喻，不能因為只有一次沒有考好就說他不該當學生。

不過陳柏惟多次在質詢時天馬行空的發言，恐怕也是不少網友對他質詢表現的印象，針對摔出優秀立委名單一事，他則是自誇成績不是太差。

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image source: 公督盟

No.7 邀請香港人來台當兵

2020年3月24日，陳柏惟在立院質詢蘇貞昌時，突然拋出港人來台當兵議題，建議台灣可以透過邀請香港人來台當兵取得公民權，讓撐香港不再只是一句口號，並列舉出多項優點，包括港人更年輕、更討厭中國，還可以增加台灣勞工人口等等。

這樣的質詢內容引發熱議，陳柏惟臉書同時也遭不滿網友灌爆，甚至有人留言「這位天兵到底是誰選的」。

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image source: 翻攝自PTT

No.6 支持大麻合法化

隨著罷免投票日將至，陳柏惟過去的言行舉止也重新受到嚴格檢視，一段過去在網路政論節目上的影片中，陳柏惟當時表示自己支持藥用大麻合法化，認為娛樂性的要階段性開放，被外界說是支持大麻合法化的立委。

對此，陳柏惟回應「這個誤解一定很大」，後來被民間罷免團體刪Q總部拿出影片打臉後，挨批「慣性說謊」、「講過還不承認」後，才改口表示自己是堅定的「挺藥反毒」，針對藥用、娛樂用未來都可以再討論。

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No.5 稱自己可以「1打35」阻止杯葛

面對國民黨立法院黨團為了擋萊豬進口，連續多次杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告的「立院大亂鬥」，陳柏惟揚言要「1打35」來阻止國民黨，令許多支持者聽了大呼過癮。

不過話才說完沒多久，陳柏惟就在下一次的混亂當中，被國民黨立委林為洲鎖喉一秒制伏，事後說自己是遭到背刺、偷襲，不畏戰表示「下次要挑戰36個」。

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image source: 翻攝自PTT

No.4 捲涉賭疑雲稱「我是去打電動」

陳柏惟近日被爆多年前涉賭，本人親上火線回應，承認去過被認定經營賭博的電子遊樂場，強調自己沒有賭博行為「只是去打電動的」，就算有玩賭博性質機台，但算不算賭博要看怎麼定義，代幣拿去換錢才是賭博，自己沒有換現金，稱如果這樣就算賭博「湯姆熊也可能有人在裡面賭博」。

電玩風波持續延燒，甚至創下個人聲量新高，恐怕替罷免投票結果增添更多變數。

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image source: 陳柏惟臉書

No.3 逼國防部長說台語道歉「喜事變悲劇」

2021年9月27日，陳柏惟質詢國防部長邱國正時，一改過去質詢國安、國防單位都用國語質詢，申請使用首次試辦的國家語言通譯服務，用台語質詢。邱國正對此表示尊重，但因為請國防部常次李宗孝充當「傳譯」，反而引起陳柏惟不滿，質疑邱國正明明聽的懂為何要堅持透過翻譯說明，痛批他「鴨霸」。

陳柏惟事後解釋使用台語是擔心「阿公阿嬤聽不懂怎麼辦」，但仍被網友酸「選你是來監督政府，不是推廣母語」等等，陳柏惟後來也在臉書致歉表示「喜事變悲劇」。

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image source: 國會頻道

No.2 護航萊豬讚美豬蜜汁火腿「吃過就知道多爽」

面對多數民意反對進口的美豬議題，立法院還在為了審查萊豬打得火熱，陳柏惟卻在臉書開直播大談美豬蜜汁火腿有多好吃。

陳柏惟在直播中說，自己支持美豬進口，認為擔心進口後會不小心吃到的人，不是不相信政府，而是對台灣攤販不信任。全民最在意的食安議題說到一半，陳柏惟話鋒一轉開始分享自己的「美食心得」，透露自己喜歡吃美豬蜜汁火腿，大讚好吃，還說「吃過就知道有多爽」，引來網友留言「我OK，你先吃」。

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image source: facebook

No.1 遭爆肇逃坦承疲勞駕駛

政治人物難免受到高標準檢視，罷免案投票日在即，陳柏惟被爆出多年前曾「肇事逃逸」，選擇第一時間在臉書上勇敢認錯，坦言自己年輕的時候不懂事、行為不夠成熟，因為疲勞駕駛釀此意外事故，自己事後也與受害人達成和解。

然而火速出面認錯道歉未能完全平息爭議，不僅帶起一波個人聲量高峰，炒熱罷免案熱度，臉書貼文也引來大批綠營人士送暖「加油」、「勇於承擔』等留言，同時也意外激怒部分網友，痛批「肇事逃逸有什麼好加油」、「跑不夠快才被抓到，是要他加油跑快點嗎」。

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image source: 網路溫度計

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年2月1日至2021年10月7日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳柏惟爭議』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」