陳柏惟說讓中共不開心才被罷免 孫大千：邏輯有問題
陳柏惟罷免案投票23日舉行，陳昨表示自己因為做了3件事護台灣而讓中共不高興，分別是護照改為台灣人、全民國防手冊、照顧醫護人員，「這三支箭，中共想要射向我們國防外交以及國人健康安全，都被我們擋下來了」。前立委孫大千在臉書表示，陳柏惟的邏輯真的有嚴重問題，被罷免是因為做了讓人民不高興的事，而不是做了讓中共不高興的事。
孫大千表示，立法院中的立委中不管是反中、仇中、或者是抗中的立委多的是，為什麼誰都不被罷免，只有陳柏惟要被罷免呢？陳柏惟在立法院的發言表現只會讓北京政府捧腹大笑，極具娛樂效果，完全不會對中國大陸造成任何威脅，中共有什麼好不高興的。
孫大千說，陳柏惟擔任了將近2年的立委，連到底做了哪3件讓中共不高興的事，都要用力硬湊才能湊出來，還居然把「很照顧醫護人員」，都可以列入抗中的事蹟之一，這麼兩光的抗中保台立委，深綠人士還挺得下去嗎？
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