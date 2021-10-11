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影／新北議員說外傳他在高市府有職缺 陳柏惟籲自重

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
5名高雄市議員和1名新北市議員今天到台中聲援罷免陳柏惟宣傳行動。記者游振昇／攝影
5名高雄市議員和1名新北市議員今天到台中聲援罷免陳柏惟宣傳行動。記者游振昇／攝影

5名高雄市議員和1名新北市議員今天到台中聲援罷免陳柏惟宣傳行動，新北市議員林金結說，聽說高雄市長陳其邁已安排一個位置，罷免通過的話，讓陳柏惟回去坐，不知是真的還假的，網路有此一說，他說台中人不要擔心，沒關心，陳柏惟不會失業，民進黨這麼支持他，陳不會失業；高雄市議員邱于軒當場回應說，國民黨團也不是塑膠做的。

今天到場聲援罷免案的有高雄市議員李雅芬、陳玫娟、陳若翠、宋立彬、邱于軒、新北市議員林金結等6人，並和刪Q團體與志工到沙鹿市場掃街發放文宣。

陳柏惟說，這種不實的政治謠言，如果有人能幫別人留位置，2018年我們在忙什麼，他說當到市議員，講話應該有基本道德和底限，對方現在打了半天發現狀況不對，想調整路線，這幾天明確說分化和挑撥，事實上基進和民進黨本是不同政黨，互相尊重和學習，不存在分化的可能性，只能呼籲自重，都是市議員了，不要玩這種把戲，對台灣的政治不好。

陳柏惟

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