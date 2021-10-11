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罷免案前百公里苦行 陳柏惟：放慢腳步好好看這個地方

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
面對罷免案，立法委員陳柏惟昨天宣布本周三13日開始展開百公里的苦行，今天他說，這麼做是希望放慢腳步，好好的看看這個地方，也邀請大家陪他一起走。記者黃寅／攝影
面對罷免案，立法委員陳柏惟昨天宣布本周三13日開始展開百公里的苦行，今天他說，這麼做是希望放慢腳步，好好的看看這個地方，也邀請大家陪他一起走。記者黃寅／攝影

面對罷免案，立法委員陳柏惟昨天宣布13日周三開始展開百公里的苦行，今天他表示，在這個選區每天都當做是最後一天工作，不論結果如何，這麼做是希望放慢腳步，好好的看看這個地方，也邀請大家陪他一起走。

上午一群獸醫界人士舉辦活動表示支持陳柏惟，陳柏惟在活動前受訪時做以上表示。

他說，這是一個去年創下奇蹟的地方，也是一個會在10月23日（罷免案投票日）捍衛台灣民主、再次驚豔大家的地方。因此邀請大家一起看看他的選區，這個有山、海、河的美麗的地方。

陳柏惟說，苦行開始後，預計每天行走10公里、走到最後一天，該辦的座談會和國會開會都會做，也是最後240個小時的衝刺。他說，因為每天還有例行的工作，所以這10公里可能是凌晨5時到下午3時，有的時候也會時下午1時到晚上11時；也就是最早凌晨5時出發、最晚晚上11時回來。

陳柏惟辦公室人員說，以往的說明會，陳柏惟都是站在台上，這種苦行方式可以直接接近選民，也可以省下搭舞台辦說明會的花費，「我們也沒那多錢可以跟對方打烏賊戰」。

辦公室人員說，這種方式也代表「台灣民主轉行之路還沒有走完」也說明陳柏惟「很在地」至於選民跟著走，吃飯怎麼辦？辦公室人員說，得請跟隨者自帶，也會盡量走有商圈的地方，方便飲食。

陳柏惟

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