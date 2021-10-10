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林昶佐無懼遭報復性罷免 「懇請大家留下陳柏惟」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐今天到台中力挺台灣基進立委陳柏惟。圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐今天到台中力挺台灣基進立委陳柏惟。圖／林昶佐辦公室提供

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，無黨籍立委林昶佐今天指出，看到國民黨無視陳柏惟的問政表現，反倒進行人格毀滅的抹黑攻擊，「真的看不下去」，因此他不會考慮未來是否將同樣遭到報復性罷免的政治攻擊，懇請大家留下陳柏惟這席守護國家意識、問政認真的立委。

林昶佐今天到台中，參加陳柏惟舉辦的座談會，並在路口為陳柏惟舉牌相挺，並參加陳柏惟舉辦的座談會，林昶佐表示，這段時間都在協助萬華振興，但看到這些誇張的抹黑，真的看不下去，連假期間特別來力挺柏惟。

林昶佐表示，陳柏惟在國會問政時，無論質詢率、出席率都是百分之百，還定期和鄉親報告問政成果，公開透明，也因此進來立院不久，就獲得2次優秀立委的肯定。反觀國民黨有立委0提案，卻還對陳柏惟提出罷免，最近甚至還出現「顏家講前科、連家講暴富」這種諷刺的攻擊，就是要對柏惟無所不用其極的人格抹殺，讓人不齒。

林昶佐說，台灣向前進的路上，不只是在國際上要抵抗惡霸中國，更要在國內抵抗保守退步勢力。陳柏惟不僅是堅守國家立場、國家意識的立法委員，更證明政治是可以認真的就事論事、理性監督。反觀國民黨就是道理講不贏人，就拿鐵棍、鐵釘、豬腦、內臟來癱瘓議事；同樣的國民黨在立院比不上柏惟的認真專業，就來罷免人，甚至瘋狂抹黑，難道台灣要變成不講道理的地方？「接著他們拿鐵棍來攻擊柏惟、甚至潑糞，我都不會意外！」

林昶佐說，守護陳柏惟，不是單純要讓他繼續當立委而已，而是要讓台灣越來越好。如果國民黨覺得有比柏惟更專業、更會理性監督、論辯政策的人選，歡迎在2024年推出來，讓大家「聞香」一下，而非用現在這種人格毀滅的抹黑方式推動罷免，然後再讓過去在立法院評鑑吊車尾的立委重新回來。

陳柏惟 林昶佐 罷免 台灣基進

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