「刪Ｑ」民調飆升 反罷免操盤老手綠委獻策了

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聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
牙醫師嚴馨雯（右）號召醫界相挺立委陳柏惟，有上百人連署支持，陳當場情緒激動又哭了。記者趙容萱／攝影
牙醫師嚴馨雯（右）號召醫界相挺立委陳柏惟，有上百人連署支持，陳當場情緒激動又哭了。記者趙容萱／攝影

台灣基進立委陳柏惟罷免案即將投票。「美麗島電子報」近日公布最新民調顯示，同意罷免占37.2％；TVBS在9月27到30日所做民調則顯示，同意罷免者相當於該選區30%的選民；更早之前，民進黨內部民調結果為，支持罷免陳柏惟受訪民眾約占19%。綜合民調趨勢顯示，支持罷免比例呈現上升趨勢。

關於這場罷免戰要採何種策略因應，過去在黃捷罷免案中協助操盤的民進黨立委許智傑表示， 針對罷免策略需要有科學的民調作為參考依據，陳柏惟選區藍大於綠，應該要審慎評估；但面對國民黨全黨動員罷免，陳柏惟陣營也不能只打空戰，加強反動員淺藍民眾，是可以努力的方向。

許智傑說，有信心陳柏惟能度過難關，因為他是問政用心、勤跑基層傾聽民意的好立委，不該被罷免，民進黨黨公職也會全力支持陳柏惟，希望台中選民就事論事，守住認真用心的好立委。

陳柏惟 罷免

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